La Cassazione: la gestione dei rifiuti è una priorità assoluta. I Comuni non possono più ignorare l’emergenza ambientale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24718 del 7 luglio 2025 (Sez. III), ha ribadito con fermezza che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente deve essere considerata una priorità assoluta, alla quale destinare in via primaria tutte le risorse finanziarie disponibili.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la gestione dei rifiuti non può essere subordinata ad altre esigenze di bilancio, poiché incide direttamente su diritti costituzionalmente garantiti. In caso di carenza di fondi, i Comuni hanno l’obbligo di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti, anche derogando alle normative vigenti, purché nel rispetto delle direttive europee.

Nessuna scusa per il degrado urbano Questa pronuncia rappresenta un punto di svolta: i sindaci e i funzionari responsabili potranno essere chiamati a rispondere penalmente, almeno per colpa, in caso di mancata gestione dei rifiuti e di danni ambientali accertati.

L’appello alla responsabilità di Fare Verde Provincia di Frosinone APS: Invitiamo tutte le amministrazioni comunalòi a prendere atto di questa sentenza e ad agire con tempestività e trasparenza. I cittadini hanno diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sicuro. La legge ora lo impone con chiarezza.

Nella foto rifiuti abbandonati.