La cantautrice Camilla Pandozzi apre il Concerto dei NOMADI

“Cartoline da qui” è il titolo del nuovo album di inediti dei Nomadi, uscito il 5 maggio, nell’anno in cui cade il 60esimo anniversario della fondazione della band emiliana che si esibirà a Novellara, città natale di Augusto Daolio, il 3 giugno.

Per aprire il Concerto dei Nomadi è stata scelta la voce della giovanissima cantautrice di Formia, Camilla Pandozzi.

“Ho avuto l’onore di conoscere Beppe Carletti. Sono rimasta colpita dalla sua semplicità e dalla sua grande personalità. Sono onorata di aprire il concerto dei Nomadi, per me sarà un’esperienza indimenticabile” dice Camilla con la voce spezzata dall’emozione.

Il 2 giugno Camilla si esibirà nella sua città natale, Formia, per la festa del suo Santo Patrono “Sant’Erasmo” per poi mettersi in macchina e raggiungere Novellara.

Camilla ha 14 anni, frequenta il primo anno al liceo musicale “Nifo” di Sessa Aurunca e si avvicina alla musica all’età di 7 anni. Nel 2020 inizia un corso di perfezionamento vocale supportata dalla sua Vocal Coach romana Serena Ottaviani. “Serena mi ha cambiato la vita. Grazie a lei e con lei sono riuscita ad affrontare e superare le mie paure e le mie insicurezze. Riesce sempre a tirare fuori il meglio da me. Non è solo la mia Vocal Coach ma è anche la mia più grande sostenitrice e incoraggiatrice”. Dal 2021 Camilla inizia a scrivere le proprie canzoni, supportata dall’autrice Cristina Picone, occupandosi sia dei testi che delle linee melodiche. Le produzioni dei suoi brani sono curate dal producer “Cosmo Masiello” AKA “Kmas” e distribuite dall’etichetta discografica Orangle Records di Milano. Camilla ha pubblicato i brani “Specchio Riflesso”, “Strumenti”, “Sentieri” arrangiata con il supporto del cantautore Nacho Toso anche in lingua spagnola con il titolo “Caminos”, “Lucisculture” e il 16 giugno uscirà il suo nuovo singolo “TEMPO”.

“Quando scocca la scintilla ci si aspetta di volare tre metri sopra al cielo, ma a volte ci si ritrova scaraventati 6 metri sotto terra. Attraverso un genere Electro Pop e con un occhio al club house con il mio nuovo singolo TEMPO vi trasporterò verso una scelta importante: SCEGLIERE NOI STESSI”.

