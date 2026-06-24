La Camera di Commercio inaugura la nuova sede di Frosinone. Martedì 30 giugno giornata storica con il taglio del nastro

Alla cerimonia, che vedrà la conduzione di Nunzia De Girolamo, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e le massime autorità civili, militari e religiose delle province di Frosinone e Latina.

Martedì 30 giugno, alle ore 17.00, la Camera di Commercio Frosinone Latina inaugurerà ufficialmente la rinnovata sede di Frosinone in via Alcide De Gasperi, al termine di un importante intervento di restauro e riqualificazione che restituisce alla città uno dei suoi edifici più rappresentativi.

Si tratta di un appuntamento di particolare rilievo istituzionale che segna una tappa storica nel percorso dell’Ente camerale e nel rapporto con il territorio. La cerimonia, con la conduzione di Nunzia De Girolamo, vedrà la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del Presidente di Unioncamere Andrea Prete, del Prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri e del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Ad accogliere le massime autorità civili, militari e religiose delle province di Frosinone e Latina e gli ospiti sarà il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

L’inaugurazione rappresenta molto più della riapertura di una sede istituzionale. Il ritorno della Camera di Commercio nel centro storico, cuore del capoluogo, assume infatti un forte valore simbolico e strategico, legato alla volontà di rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per il sistema economico locale, luogo di incontro tra istituzioni, imprese, professioni e comunità. Si parte, così, da Frosinone per poi proseguire, il prossimo autunno, con l’inaugurazione della nuova sede di Latina con analoghi obiettivi e finalità.

«L’inaugurazione della sede di via De Gasperi rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra Camera di Commercio e per l’intero territorio. Restituiamo alla città un edificio di grande valore storico e architettonico che torna a essere uno spazio vivo, aperto e pienamente al servizio delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni. È un segnale concreto di fiducia nel futuro e nella capacità del nostro territorio di crescere, innovare e fare sistema», dichiara il Presidente Giovanni Acampora.

La nuova sede si candida a diventare un centro di relazioni, progettazione e sviluppo, in grado di ospitare iniziative, confronti e percorsi di crescita a sostegno della competitività del tessuto economico locale. Parallelamente, gli spazi che si libereranno nell’attuale sede di Viale Roma si trasformeranno in un hub a disposizione di Its, Università, organismi partecipati, sistema delle imprese e associazioni.

Durante la cerimonia inaugurale, sarà “riscoperta” la pietra commemorativa della costruzione dello storico edificio che recita: “Il XXI Aprile MCMXXXII anno X E.F regnando S.M. Vittorio Emanuele III, Duce Benito Mussolini, Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai, Prefetto della Provincia Pasquale Randone, Segretario Federale del P.N.F Carlo Bergamaschi fu iniziata la costruzione della sede del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Frosinone”.

Una sala verrà intitolata ad una figura simbolo della Camera di Commercio, un imprenditore illuminato che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

L’evento del 30 giugno sarà quindi l’occasione per presentare alla comunità un edificio completamente recuperato e valorizzato che, insieme al Palazzo della Prefettura, al Palazzo della Provincia, a Palazzo Munari, al Palazzo Tiravanti e ad altri edifici storici, rappresenta una parte consistente del patrimonio artistico-culturale cittadino. Una rinnovata sede destinata a rappresentare la “casa delle imprese” del territorio e un luogo emblema della collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo.