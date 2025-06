La bugia come strumento del potere: quando la verità diventa irrilevante

di Augusto D’Ambrogio – “Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più in nulla.”

Così scriveva Hannah Arendt, filosofa tedesca, nel descrivere uno dei meccanismi più insidiosi del potere autoritario: la sistematica erosione della verità.

A distanza di decenni, le sue parole risuonano con un’attualità inquietante. Non perché la menzogna sia un fenomeno nuovo nella storia politica – Platone già ne parlava ne La Repubblica – ma perché oggi la sua funzione si è evoluta, è diventata più sottile, più capillare. Non si mente per convincere. Si mente per confondere. Per saturare lo spazio pubblico di versioni alternative, contraddittorie, emotivamente cariche e logicamente inconsistenti.

Quando tutto è falso, nulla è vero

Nel cuore di questa dinamica sta un principio tanto semplice quanto devastante: la menzogna sistematica non mira a sostituire la verità, ma a svuotarla di significato. Le fake news non sono errori accidentali, ma strumenti di potere. La confusione non è un effetto collaterale, ma un obiettivo strategico.

Chi controlla il flusso dell’informazione – o della disinformazione – non deve necessariamente imporre una narrazione univoca. Gli basta frantumare la realtà in mille pezzi contraddittori, rendendo ogni giudizio incerto, ogni posizione dubbia. Il risultato? Un’opinione pubblica paralizzata, incapace di reagire, più incline alla rassegnazione che all’indignazione.

Dalla propaganda alla post-verità

Il Novecento ha conosciuto le grandi macchine della propaganda. Il XXI secolo, invece, ci ha trascinati nell’era della post-verità, in cui i fatti contano meno delle percezioni, e la verità non è più una conquista, ma un’opinione tra le tante.

In questo contesto, la menzogna diventa uno strumento di dominio morbido, una forma di manipolazione invisibile ma estremamente efficace. Perché un popolo che non sa più distinguere tra vero e falso, tra giusto e sbagliato, non può opporsi a nulla. E soprattutto, non può credere più a nessuno – nemmeno a se stesso.

Il dovere di riconoscere (e difendere) la verità

La riflessione di Arendt non è solo un monito storico. È una chiamata alla responsabilità. Difendere la verità oggi significa più che mai difendere la libertà di pensare, di scegliere, di dissentire. Significa recuperare il valore del dubbio critico, della verifica, dell’onestà intellettuale.

Perché se è vero che con persone che non credono più a nulla si può fare qualsiasi cosa, è altrettanto vero che una società che torna a credere nella verità può ancora fare la differenza.