La biblioteca provinciale dotata anche di tecnologia wi-fi

Da oggi la biblioteca provinciale di Frosinone è dotata anche di tecnologia wi-fi, di cui potranno usufruire tutti gli iscritti attraverso qualsiasi dispositivo utilizzato al suo interno.Un altro servizio importante e atteso per quello che si conferma essere un punto di riferimento culturale per l’intero territorio. E questo lo raccontano bene i numeri: 56.634 unità inventariali di cui 50.193 catalogate, tra monografie, periodici, materiale multimediale e altra documentazione; 4 sale studio al piano terra e 3 al primo piano per un totale di 62 posti per lo studio individuale (ridotti attualmente a 32 a causa della pandemia).Nella sala di documentazione locale sono raccolti 8.272 libri di storia, economia e patrimonio culturale del territorio provinciale; nella sala bambini trovano posto 2.280 volumi dedicati ai bambini da 0 a 10 anni mentre sono 2.450 i libri destinati ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Ci sono poi una sezione del turismo lento, con 671 libri sui cammini storici e religiosi di tutte le regioni italiane e una sala conferenze per iniziative e convegni. Attualmente gli iscritti al servizio pubblico sono 3.138 e nel 2021 sono stati effettuati 4.036 prestiti librari. “Grazie all’impegno e al prezioso lavoro del responsabile Benedetto Volpe – è il commento del presidente Antonio Pompeo – la biblioteca provinciale di Frosinone, che da oggi sarà dotata anche della linea wi-fi, è una realtà culturale importante per l’intero territorio: anche l’ultimo finanziamento ministeriale per l’acquisto di nuovo patrimonio librario testimonia come sia diventata negli anni un punto di riferimento culturale per tutta la provincia. È nostro preciso impegno – conclude Pompeo – consentire alla biblioteca di diventare sempre di più un luogo prezioso di consultazione e approfondimento non solo per gli studenti e per gli appassionati ma per tutti i cittadini”.

COMUNICATO STAMPA

