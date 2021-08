La Biblioteca di Cisterna nel Catalogo delle Buone pratiche culturali della Regione Lazio

Importante riconoscimento per la Biblioteca comunale Adriana Marsella di Cisterna di Latina.

Il progetto di promozione della lettura “LeggiAmo” è stato inserito nel “Catalogo delle Buone pratiche culturali della Regione Lazio” seconda edizione, l’albo che raccoglie e mette a confronto le migliori esperienze culturali realizzate nel territorio regionale. Il Catalogo ha l’intento di dotare la Regione Lazio “di uno strumento dinamico di raccolta e sistematizzazione che svolga anche un ruolo di diffusione e promozione delle esperienze di qualità a supporto della programmazione regionale”.Il riconoscimento avviene a esito di un bando al quale il Comune di Cisterna ha partecipato illustrando le attività, la strategia e la rete che ne è il segno caratterizzante: non un semplice progetto ma un insieme di azioni e relazioni per costruire un ecosistema predisposto al rafforzamento della percezione della biblioteca pubblica come servizio essenziale per lo sviluppo individuale delle persone e della comunità, per lo sviluppo e la competitività economica del territorio, per la democrazia, per il radicamento delle abitudini di lettura, per l’ampliamento del mercato editoriale.Nell’elenco, approvato con Determinazione Regionale n. G09545 del 15/07/2021, Cisterna si posizione 21esima, primo comune della Provincia di Latina e prima tra le biblioteche pubbliche della Regione Lazio.“Una biblioteca comunale non deve essere solo luogo di lettura ma anche di socializzazione e cultura – afferma il Commissario Straordinario Enza Caporale –, e la biblioteca di Cisterna è tutto questo, e l’importante riconoscimento ricevuto lo conferma. Ringrazio, pertanto, il responsabile Danilo Di Camillo che l’ha resa tale ed opera per la sua promozione e crescita”.

