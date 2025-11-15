La Biblioteca Comunale di Sora tra i beneficiari del Fondo di sostegno all’editoria libraria (FOEL)

Un finanziamento importante per rinnovare e potenziare il patrimonio librario cittadino

Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche – ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del Fondo di sostegno all’editoria libraria (FOEL), previsto dal D.L. 201/2024, una misura nazionale di grande rilievo finalizzata all’acquisto di libri, anche digitali, a favore delle biblioteche pubbliche.

Per la prima volta, anche Sora risulta beneficiaria di un contributo significativo, destinato a potenziare e rinnovare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

La dichiarazione della Delegata ai Servizi Culturali, Manuela Cerqua

«Sono davvero felice di poter annunciare che, per la prima volta, la nostra città ottiene un finanziamento così importante per l’incremento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

Non si tratta solo dell’acquisto delle novità editoriali, ma anche di un intervento strategico di rinnovamento completo della sezione ragazzi e bambini, che sarà presto totalmente ristrutturata con un allestimento più accogliente, inclusivo e tecnologico.

Inseriremo nuovi libri tattili e sensoriali, fumetti amatissimi dai nostri adolescenti, narrativa in lingua inglese per supportare lo studio e le competenze linguistiche e una selezione di titoli fondamentali per far crescere lettrici e lettori più consapevoli.

È una vera novità per la nostra città, un obiettivo che inseguivamo da tempo e che oggi diventa realtà.

Desidero ringraziare vivamente tutto l’Ufficio Cultura – la dirigente Valeria Nichilò, la funzionaria responsabile Stefania Tersigni e tutto lo staff – perché è grazie alla sinergia quotidiana con loro che stiamo riportando la Biblioteca Comunale di Sora al centro del territorio, come punto di riferimento per tanti utenti, famiglie e soprattutto per i nostri ragazzi.

Questo è l’obiettivo che più mi sta a cuore e che ho messo al centro di tutti i progetti di Sora Città che Legge.

Oggi Sora potrà davvero essere una città che legge, o che ricomincia a leggere, grazie all’arrivo di tanti nuovi libri.»

La dichiarazione del Sindaco, Luca Di Stefano

«Questo importante finanziamento rappresenta un riconoscimento al lavoro portato avanti in questi anni per rilanciare i luoghi della cultura della nostra città. La biblioteca non è solo uno spazio di lettura, ma un presidio educativo e sociale fondamentale per la comunità.

Ringrazio la Delegata ai Servizi Culturali, Manuela Cerqua, e tutto l’Ufficio Cultura per l’impegno costante e per la capacità di intercettare nuove opportunità in grado di migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Continueremo su questa strada, investendo in cultura, formazione e inclusione.»

