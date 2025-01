La Befana di Ceccano2030 atterra sulla città fabraterna

È atterrata a Ceccano la BEFANA di Ceccano2030! Tantissime bambine e tantissimi bambini hanno animato il pomeriggio nella sede di Ceccano2030, incontrando la Befana in sosta nel suo lungo viaggio verso il 6 gennaio. Perché la nostra idea di Ceccano è quella di una città capace di soddisfare i bisogni di tutti, bambini compresi. In queste festività vissute un po’ in sordina riteniamo giusto dedicare uno spazio ai più piccoli. Lo avevamo già fatto a maggio, con l’evento in piazza municipio a cui hanno preso parte tanti bambini e bambine. Un’ iniziativa che ci ha permesso di animare il centro storico con risate, colori, giochi e con i sorrisi sinceri dei piccoli intervenuti. In linea con quanto già fatto in passato, abbiamo regalato di nuovo ai bambini e alle loro famiglie un sano momento di condivisione cittadina, con la Befana targata Ceccano 2030 che ha distribuito calze e dolcetti a quanti hanno coluto unirsi a noi per concludere queste festività natalizie, e per augure ai bambini della nostra Città il nuovo inizio anno che si meritano!

E pensare che, mentre chi ha amministrato fino a pochi mesi fa organizzava eventi spesso vuoti di contenuti ma costosissimi per le casse comunali (e per le tasche dei ceccanesi), questa iniziativa è stata organizzata veramente con poco, senza spese economiche, grazie alla voglia di far tornare ad essere Ceccano una città viva, un città bella da vivere, e non una città-dormitorio o la periferia del capoluogo di Provincia! Perché la Ceccano a cui vogliamo dare vita e a cui stiamo lavorando insieme ai cittadini sarà bellissima!

Questa città è bella per davvero, pure se non lo sa o (forse) se lo è dimenticato: ha aree verdi (purtroppo lasciate all’incuria), ha aree giochi (purtroppo ormai nel degrado), ha piazze (purtroppo diventate parcheggi per automobili o discariche per la spazzatura) e non ha nidi comunali, non ha aree pedonali, non ha una ludoteca comunale, non ha campi sportivi pubblici. Siamo convinti che solamente i bambini possano essere garanti di uno sviluppo sostenibile della città, e per questo pensiamo debbano essere il punto di riferimento per accogliere le esigenze e le diversità di tutti in città: la bambina e il bambino devono diventare misura e modello della città. Nei prossimi mesi continueremo il cammino intrapreso insieme ai ceccanesi, per condividere un progetto di città, per realizzare un sogno e trasformarlo in realtà progettuale, per costruire una proposta seria, concreta ed efficace per un’altra città possibile, quella che i cittadini vogliono vivere nel futuro: il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso!

Ceccano2030