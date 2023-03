La Banda della Polizia di Stato in concerto a Montecassino

I presenti, dopo la celebrazione del Solenne Pontificale, presieduto da S. Em. Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto Emerito del Dicastero per le Chiese orientali, alla presenza del Rev.mo Dom Luca Fallica, nuovo Abate di Montecassino, da poco subentrato al Rev.mo Dom Ogliari, oltre a poter ammirare l’inestimabile patrimonio storico e religioso, hanno potuto godere dell’esibizione dei nostri musicisti, seppure in formazione ridotta ma non per questo meno coinvolgente ed emozionante.