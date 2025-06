La Banda Aurora di Boville Ernica incanta Ravello: prestigiosa partecipazione al Concorso Internazionale “Schola Cantorum”

Il Complesso Bandistico “Aurora – Città di Boville Ernica”, diretto dal Maestro Franco Paluzzi, ha rappresentato con onore e grande qualità musicale il Comune di Boville Ernica nella suggestiva cornice del Concorso Internazionale “Schola Cantorum”, svoltosi domenica 22 giugno 2025 nella città di Ravello, tra i luoghi simbolo della musica e della cultura europea.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione e promossa dall’Associazione Musicale “Diabolus in Musica”, si è svolta nell’ambito della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa, ma che a Ravello ha assunto un tono particolarmente ispirato e solenne. In questa atmosfera di grande prestigio e condivisione artistica, il Complesso Bandistico Aurora ha preso parte alla giornata con una performance di altissimo livello, impreziosita dalla partecipazione della giovane flautista Miriam Borelli.

Il repertorio proposto ha saputo emozionare il pubblico attraverso una raffinata selezione di brani: una Rapsodia di musica napoletana arrangiata dal Maestro Perrini, una suite di celebri colonne sonore da film nell’ambito del Festival del Cinema e composizioni dei grandi maestri del Novecento italiano come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota. Un’esibizione che ha saputo fondere tradizione e modernità, riscuotendo ampi consensi per qualità tecnica e intensità espressiva.

L’evento, dedicato alla memoria del maestro Carmine Pagliuca, ha visto alternarsi sul palco formazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui cori, solisti e orchestre, sotto l’attenta direzione artistica del Maestro Colomba Capriglione. La giornata è stata arricchita anche dalla prima edizione del Concorso di Composizione “Gennaro Napoli” e ha rappresentato un’occasione unica di confronto tra le migliori realtà musicali giovanili e professionali del panorama internazionale.

«Essere presenti in un contesto tanto prestigioso, in un luogo simbolico come Ravello, è motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato il Maestro Franco Paluzzi, direttore della Banda Aurora –. A nome di tutti i musicisti e dei collaboratori, esprimo la nostra più viva soddisfazione per aver potuto rappresentare il nostro paese, Boville Ernica, in un evento di rilevanza nazionale ed europea. Un ringraziamento sincero va agli organizzatori e a tutti coloro che credono nel valore della musica come strumento di crescita culturale e sociale».

Fondata oltre centocinquant’anni fa, la Banda Musicale “Aurora” è una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose di Boville Ernica, riconosciuta Gruppo di Interesse Comunale nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un riconoscimento che ne conferma il ruolo fondamentale nella vita culturale del paese, nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione dell’identità musicale del territorio.

La partecipazione al “Schola Cantorum” si aggiunge a un lungo elenco di eventi che testimoniano l’impegno del complesso bandistico nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione dell’immagine di Boville Ernica ben oltre i confini regionali.

Un plauso sincero a tutti i musicisti per aver degnamente rappresentato il nostro paese, portando la musica, il talento e la storia di Boville Ernica su uno dei palcoscenici più suggestivi e importanti d’Europa.