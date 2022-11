La ASL di Latina organizza la Sanità per i morti, e il Comune di Cori plaude nel silenzio-assenso dopo la gita in Regione

Il Comitato Civico di Cori, oggi presenterà l’ennesima denuncia, per l’assenza, ieri, 1 novembre 2022 e giorno festivo, del personale medico nell’ex PPI, non sostituito nemmeno dai medici di base. Più di qualche cittadino ieri, ha intrapreso la diaspora della cura, essendo costretto a recarsi altrove, nel silenzio delle istituzioni che ci governano e di un Assessore alla Sanità del Comune di Cori, che tutto fa, fuorchè rappresentare gli interessi della propria popolazione malata, e la tutela dei loro bisogni.Appena un mese fa, il Comitato Civico ha indirizzato al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali una serie di interrogazioni, con protocollo via PEC, rispetto alle quali, a parte alcuni abboccamenti del tipo “io consigliere, vorrei saperne di più…”, non sono approdate a nulla, e non vi è stata alcuna formale risposta, poichè evidentemente i Consiglieri si ritengono sciolti da quella regola sulla trasparenza amministrativa che vuole ci sia, almeno entro 30 giorni dalla richiesta, un conato di risposta.

Proviamo a riassumere la situazione vergognosa in cui stiamo sempre più precipitando.

Ex PPI, diventato PAT, dall’essere attivo 24 ore pre-pandemia, all’orario attuale 8-20, con frequenza, allarmante e senza preavviso, risulta assente il medico, in alcuni orari senza preavviso è assente o irreperibile l’infermiere, il f.f. coordinatore disfa a suo piacimento i servizi attinenti al PAT

Ospedale di Comunità con circa 20 p.l. complessivi, comprensivo di 4 p.l. di accudimento Hospice per pazienti oncologici, nell’ultimo anno ci si è limitati ad una media di tre o quattro ricoveri

Strumentazione di radiologia nuova, da oltre due anni consegnata alla struttura: mai utilizzata

Strumentazione per la telemedicina del progetto “Accorciamo le distanze”, consegnata da oltre tre anni: mai utilizzata (Il progetto complessivo con ricaduta sulle isole pontine ha ottenuto un finanziamento pari ad €. 1.832.000,00)

Percorsi Terapeutici Diagnostici Assistenziali: in attesa da anni della formalizzazione e definizione della presa in carico dei pazienti cronici da parte dei medici di famiglia in collaborazione con la ASL

Carenza dei Medici di famiglia sul territorio

Azzeramento progressivo delle attività ambulatoriali

Estromissione dalla sede del Banco Farmaceutico

Nel frattempo gli euro da spendere sono::

4 MILIONI E 650 MILA EURO PER LE CASE DELLA SALUTE IN PROVINCIA DI LATINA

1.200.000 euro per la messa in sicurezza della struttura di Cori, fondi CIPE

(vedi le procedure di affidamento in corso in Regione Lazio: https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento/2607 )

Nella tabella sottostante, riportiamo come risultano le progettualità riferite al plesso sanitario di Cori nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, con codice CUP:

E67H21005340002 EX OSPEDALE DI CORI*VIA GUGLIELMO MARCONI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DELLA CASA SALUTE DI CORI E68I22000060006 OSPEDALE DI COMUNITA’ DI CORI (LT)*VIA G.MARCONI N. 1*ASL LATINA- PNRR – DGR 1005 DEL 30.12.2021 – M6C1 – 1.3 RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA’ DI CORI

https://bo-bdap.rgs.mef.gov.it/BOE///OpenDocument/1911161205/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=15

Ma la cosa più disgustosa, mentre la nostra sanità pubblica muore, è il sotterraneo movimento per il c.d. Borgo Protetto a Cori, in località Valle Sugatti, uno sviluppo di migliaia di metri cubi di “edilizia sanitaria” privata, che sfugge alle previsioni del piano regolatore adottato: poi, diteci che non c’è un disegno politico in tutto ciò contro il servizio sanitario pubblico.

Noi, Comitato Civico di Cori, ci opponiamo a questa riduzione in schiavitù sanitaria della popolazione corese, difenderemo la sanità pubblica e universale, e per questo ci stiamo organizzando con il contributo di tutti coloro che credono che la salute sia un diritto, non siamo in vendita, nè chi è al Comune, nè chi è in Regione potrà far passare questi abusi sulle nostre teste.

comunicato stampa