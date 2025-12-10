La ASL di Frosinone rafforza il proprio impegno per l’inclusione delle persone con disabilità visiva

Il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, ha incontrato il Presidente regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) Claudio Cola e il Presidente territoriale di Frosinone Nicola Londino.

L’incontro è stata l’occasione per ribadire l’attenzione dell’Azienda Sanitaria e della Direzione Strategica sul tema dell’inclusione di ciechi e ipovedenti, confermando l’impegno nel promuovere pienamente i diritti e il benessere delle persone affette da disabilità visiva e non.

L’ASL di Frosinone e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, forti di una collaborazione solida e sinergica, sono quotidianamente impegnate nel garantire un’assistenza continua e diretta alle persone con minorazioni visiva. L’UICI di Frosinone rappresenta circa mille cittadini con disabilità visive, tra cui rientrano anche i 14 dipendenti non vedenti o ipovedenti della ASL, impegnati come centralinisti e fisioterapisti.

Un ruolo centrale è ricoperto dall’ambulatorio di ipovisione, dedicato ai controlli periodici, al monitoraggio delle terapie e al supporto clinico-specialistico. L’obiettivo condiviso è di valorizzare ulteriormente questo servizio all’interno della Cittadella della Salute di via Armando Fabi, rendendolo un punto di riferimento ancora più accessibile per l’utenza.

Parallelamente, nella sede di viale Mazzini, la UICI – in collaborazione con gli operatori specializzati dell’ASP S. Alessio MdS – organizza corsi fondamentali per migliorare e accrescere l’autonomia personale: dall’utilizzo delle nuove tecnologie ai corsi di Braille, dalla formazione sull’uso del bastone bianco ai percorsi per l’autonomia domestica.

Con una collaborazione sinergica la Regione Lazio ha previsto l’assunzione di quattro nuovi centralinisti e un nuovo fisioterapista non vedenti per la ASL di Frosinone. Un atto concreto che conferma l’impegno istituzionale nel sostenere il lavoro delle persone con disabilità visiva e nel garantire servizi sempre più qualificati e inclusivi.

“La collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è per la ASL di Frosinone un tassello fondamentale della strategia di inclusione e di tutela dei diritti – ha detto il DG Cavaliere -. È una comunità viva, competente e attiva, che solo nella nostra provincia conta oltre mille persone e che contribuisce in modo significativo alla crescita sociale e professionale del territorio. L’impegno della Regione Lazio nell’autorizzare l’assunzione di nuovi centralinisti e fisioterapista non vedenti rafforza un modello virtuoso, quello per il quale la disabilità non è un limite, ma un valore da riconoscere e sostenere con opportunità e strumenti adeguati. Come Direzione vogliamo continuare a sostenere l’associazione anche tramite i locali messi a disposizione presso il Distretto di viale Mazzini e ad investire in servizi dedicati, a partire dall’ambulatorio di ipovisione e in percorsi di autonomia che permettano alle persone cieche e ipovedenti di vivere pienamente la propria quotidianità”.

“Ringraziamo il Direttore Generale Arturo Cavaliere – hanno detto il Presidente territoriale Londino e il Presidente regionale Cola – per aver ricevuto la nostra delegazione e per dare prosecuzione alla splendida collaborazione in essere. L’impegno della ASL di Frosinone e della Direzione nel favorire il collocamento mirato e l’inclusione anche attraverso il miglioramento dell’autonomia personale merita il nostro applauso”.