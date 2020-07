La ASL di Frosinone cerca urgentemente pediatri

Pubblicata oggi dalla ASL di Frosinone una manifestazione di interesse con procedura di urgenza, con AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO O LIBERO PROFESSIONALE MEDICO IN QUIESCENZA, DISCIPLINA PEDIATRIA. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24,00 del 06/07/2020 esclusivamente per posta elettronica a: contratti@aslfrosinone.it . Altre informazioni sul Sito della ASL di Frosinone www.asl.fr.it , “sezione concorsi”, o telefonando ai numeri telefonici 0775/8822035 – 8822036 – 8822037 .

COMUNICATO STAMPA

Correlati