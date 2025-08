La Asl di Frosinone attiva nuovi servizi di pagamento digitale tramite PagoPA

Un nuovo servizio digitale dedicato all’utenza e finalizzato a semplificare le operazioni di pagamento relative a numerosi servizi sanitari e amministrativi.

È quello che sarà attivato, entro il prossimo mese di agosto, dalla Asl di Frosinone: attraverso la piattaforma PagoPA, infatti, sarà possibile effettuare in modo rapido, sicuro e trasparente il pagamento di prestazioni sanitarie (es. vaccinazioni a pagamento), tasse e tributi amministrativi; multe e sanzioni per l’ambito degli allevamenti e produzioni; servizi di prevenzione e promozione della salute, tra cui, ad esempio, controlli sugli allevamenti e nelle attività commerciali.

L’adozione di strumenti di pagamento digitali come PagoPA risponde alla crescente necessità di informatizzare i processi della pubblica amministrazione e facilitare il dialogo con i cittadini. La digitalizzazione rappresenta un’opportunità concreta per semplificare l’accesso ai servizi, ridurre le tempistiche e limitare gli errori burocratici: pagare online, in modo consapevole e sicuro, significa offrire ai cittadini la libertà di gestire le proprie pratiche quando e dove vogliono, superando vincoli di orario e di presenza fisica.

Gli utenti potranno effettuare i pagamenti direttamente attraverso i canali abilitati a PagoPA, come gli sportelli bancari, le tabaccherie convenzionate, gli ATM abilitati e le app di pagamento online.Sul sito istituzionale della ASl troveranno tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del sevizio.

“Con questa iniziativa – sono le parole del direttore generale della Asl di Frosinone, Arturo Cavaliere – vogliamo rendere più agevole il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, promuovendo l’accesso ai servizi sanitari in modo moderno ed efficiente”.