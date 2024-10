La 5ª Sagra dell’Uva di Torrice: Un Successo Straordinario di Presenze

La 5ª edizione della Sagra dell’Uva di Torrice ha superato ogni aspettativa. Organizzata dall’associazione culturale “I Viandanti” e patrocinata dal Comune di Torrice. Straordinario è stato il lavoro delle Contrade, che hanno messo passione e dedizione in ogni dettaglio, contribuendo in maniera decisiva al successo dell’evento e grazie a questo la manifestazione ha registrato una partecipazione straordinaria, attirando migliaia di visitatori provenienti da tutta la Ciociaria, desiderosi di immergersi nelle radici e nelle tradizioni locali.

La manifestazione, svoltasi il 5 e il 6 ottobre, ha visto le nove contrade di Torrice – Selva Piana, Tufare, Mincioni, Colle San Pietro, Trivio, Via Piana, San Martino, Sant’Antonio, Cervona-Gennare – sfidarsi tra canti popolari, piatti tipici e carri allegorici in una competizione che ha entusiasmato il pubblico. Oltre 30 pietanze della tradizione ciociara sono state preparate con maestria dalle massaie locali, portando avanti il gusto autentico e genuino della cucina di una volta.

A conclusione il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione e l’eccezionale partecipazione. “È stato un evento straordinario che ha dimostrato ancora una volta quanto siano profonde e sentite le nostre tradizioni. La Sagra dell’Uva è molto più di una festa, è un momento di condivisione che unisce la nostra comunità e ci permette di valorizzare le nostre radici. Voglio ringraziare di cuore tutte le Contrade per l’incredibile impegno dimostrato: il loro lavoro è stato fondamentale per il successo dell’evento.”

Ha poi aggiunto: “Un grazie speciale va anche ai Carabinieri, alla Protezione Civile e a tutti i volontari che, con la loro presenza e il loro supporto, hanno garantito un’organizzazione impeccabile e la sicurezza durante l’intera manifestazione. Senza il loro contributo, non avremmo potuto realizzare un evento così ben riuscito.”

Infine, il sindaco ha sottolineato come la partecipazione entusiasta del pubblico confermi l’importanza di manifestazioni come questa per promuovere il territorio e rafforzare il senso di comunità. “Come Amministrazione di maggioranza siamo pronti a lavorare in sinergia con tutti, come già abbiamo fatto quest’anno, per rendere la Sagra dell’Uva un evento sempre più grande e coinvolgente negli anni a venire.”

