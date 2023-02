L’8 marzo il Parco Benessere e Salute de “La Selva di Paliano” riapre al pubblico

Anche quest’anno di ripeterà la magia dell’8 marzo al Parco Benessere e Salute (ex parco uccelli) de La Selva di Paliano. Come è successo lo scorso anno, in questo giorno in cui si festeggia la festa della donna ed in cui il compianto Presidente dell’Associazione Amici della Selva di Paliano Giancarlo Flavi avrebbe compiuto 77 anni, riapre al pubblico questo immenso spazio di verde tra le province di Frosinone e quelle di Roma.

L’8 marzo 2023 sarà una grande giornata per i vecchi e nuovi soci degli Amici della Selva di Paliano che potranno usufruire dei bellissimi spazi verdi del Parco che sarà aperto dalle 10 della mattina e per tutto il giorno (ingresso principale dal parcheggio)e potranno raccogliere le mimose dagli alberi presenti nella parte alta per grande prato proprio di fronte all’ex ristorante Il Laghetto.

Dal fine settimana dell’11 e 12 Marzo la Selva sarà aperta ogni domenica. Per informazioni si può chiamare il numero 3286050437

Un po’ di storia recente del parco

Lo scorso anno, appunto nel mese di marzo, grazie alla buona volontà del Presidente Giancarlo Flavi e di tutti i membri del direttivo dell’associazione “Gli amici della Selva di Paliano” l’ex Parco Uccelli inventato dal Principe Ruffo di Calabria e conosciuto fino agli anni 80 in tutta Italia il parco ha riaperto al pubblico dopo un lungo lavoro di pulizia interna dei viali che collegano gli splenditi laghetti. Dopo l’apertura pian piano l’attenzione mediatica è tornata a salire su questo luogo magico che sta iniziano a vivere un nuovo percorso e che nei prossimi mesi sarà sede di importanti iniziative che coinvolgeranno centinaia di persone e di bambini che avranno la possibilità di entrare a contatto con una natura ancora incontaminata.

COMUNICATO STAMPA