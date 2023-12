L’ Aeroporto Fiumicino assume addetti scalo, lavoro per diplomati

Il Gruppo Aeroporti di Roma (ADR) cerca diplomati per assunzioni come Addetti di Scalo presso l’Aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma).

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati con conoscenza fluente della lingua inglese e in possesso della patente di guida B.

Al momento è possibile candidarsi. Vediamo come candidarsi e tutti i dettagli utili sulla posizione aperta all’Aeroporto di Fiumicino.

ASSUNZIONI ADDETTI SCALO AEROPORTO FIUMICINO

L’opportunità d’impiego del Gruppo ADR per addetti scalo prevede dunque l’inserimento di nuovo personale all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto del D.lgs. 198/2006. Offerta di lavoro tutelata dalla L. 68/99 – Categorie protette.

COSA FA L’ADDETTO DI SCALO

La prestazione lavorativa dell’addetto scalo comprende lo svolgimento delle seguenti attività principali:

garantire l’ottimale e continuativa erogazione dei servizi di informazione ai passeggeri tramite le postazioni dei banchi informativi, i totem, gli annunci vocali ed il centralino al pubblico e in ogni momento in cui l’operatore si interfaccia con un passeggero;

gestire la riscossione dei diritti aeroportuali dei vettori occasionali, dei servizi di portieraggio, dei servizi di allestimento, ecc.;

smistare le code presso i controlli passaporti/ sicurezza/ banchi check-in;

supportare i passeggeri nelle procedure di controllo passaporti presso le postazioni E-Gate.

REQUISITI

I candidati devono aver maturato un’esperienza pregressa nel ruolo in contesti pubblici e complessi (aeroporti, centri commerciali, etc.), dove hanno avuto modo si sviluppare una spiccata attenzione al cliente.

Dovranno inoltre possedere:

diploma di scuola media superiore;

fluente conoscenza della lingua inglese;

patente di guida categoria B;

orientamento al cliente;

problem solving;

team building;

attenzione al dettaglio.

CONDIZIONI DI LAVORO PROPOSTE

Agli operatori aeroportuali selezionati sarà offerto un contratto a tempo determinato rinnovabile nel tempo, con assunzione diretta da parte dell’azienda.

Il lavoro è part time su turni in h24.

AEROPORTO DI FIUMICINO

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino dispone di due terminal passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali. È gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, che gestisce anche l’aeroporto di Ciampino, insieme ad altre attività complementari. Nel 2020 l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha vinto il premio “Best Airport Award 2020” conferito dall’Airports Council International Europe. Per il terzo anno consecutivo è stato dunque confermato al primo posto degli hub europei con oltre 40 milioni di passeggeri. L’anno successivo Airports Council International World ha assegnato al Leonardo da Vinci l’“Airport Service Quality 2020”, premio per l’aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con oltre 40 milioni di passeggeri.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle assunzioni di addetti scalo all’Aeroporto di Roma Fiumicino possono già candidarsi, tramite questa pagina del sito web di ADR dedicata alle posizioni aperte. Dopo aver selezionato l’annuncio “Personale addetto di scalo” potranno scegliere di candidarsi con una delle seguenti modalità:

attraverso il social network professionale LinkedIn;

cliccando sul pulsante “Invia CV” e compilando un modulo online al quale si dovrà allegare:

– foto;

– curriculum vitae;

– lettera di presentazione.

Fonte Ticonsiglio.com