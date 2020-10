ULTIM’ORA / Torrice (FR) – Trovato senza vita in casa

È stato trovato senza vita nella sua abitazione a Torrice, a fare la tragica scoperta una vicina di casa che non vedendolo da alcuni giorni si era recata nell’abitazione dell’uomo di 83 anni che aveva problemi di deambulazione e viveva da solo. La donna ha immediatamente avvertito i sanitari del 118 e che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime ispezioni sul cadavere sembra che l’anziano sia deceduto circa due giorni prima del ritrovamento. Sul posto le forze dell’ordine, indagini in corso.

Foto archivio