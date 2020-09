ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Allerta meteo, attivato centro operativo comunale

Il sindaco Massimiliano Quadrini, a seguito del Messaggio di Allerta 24/09/2020 emesso dall’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, che avvisa di condizioni meteorologiche avverse dal 25/09/2020 e per le successive 24-36 ore, con ordinanza n. 112 del 25/09/2020 ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire dalle ore 08.00 alle ore 20.00, al fine di fronteggiare i rischi della segnalata allerta “ARANCIONE”.

➡️La sede del Coc è in Corso Roma n.1, presso il Comando della Polizia Locale.

☎️Per eventuali segnalazioni è attivo il numero 3204332984.

Consulta l’ordinanza👉🏻👉🏻 https://bit.ly/361kmme

Si raccomanda alla popolazione di attenersi scrupolosamente a comportamenti di sicurezza previsti per tali situazioni ed in particolare:

– tenersi lontano da fossi e corsi d’acqua;

– segnalare eventuali situazioni di pericolo ai numeri di emergenza;

– non mettersi in movimento se non strettamente necessario;

– assicurarsi che tutti gli oggetti esterni alle abitazioni o edifici in genere, vasi, sedie, ombrelloni e quant’altro siano stabili e non corrano il rischio di essere rimossi da folate di vento;

– accertarsi che i propri immobili non abbiano elementi strutturali o di finitura poco stabili es cornicioni, tegole, grondaie, tettoie,ecc.;

– in caso di allagamento di aree antistanti abitazioni o locali in genere portarsi ai piani alti provvedendo a portare con sè animali domestici;

– assicurarsi che eventuali allevamenti di animali per uso domestico siano al sicuro da probabili allagamenti.

Ricordo che alcuni semplici accorgimenti possono contribuire alla salvaguardia della popolazione tutta

Comunicato stampa