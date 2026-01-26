KERMESSE LEGA RIVISONDOLI, CIACCIARELLI RELATORE DEL PANEL “PORTI D’ITALIA, MOTORE E FUTURO DEL PAESE”

“ In occasione della convention della Lega “Idee in movimento”, ho avuto l’onore di coordinare i lavori del panel dedicato allo sviluppo della portualità nel nostro paese.

Grazie alla partecipazione del Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, del consulente del Ministro Salvini e Segretario Regionale Lega Lazio Davide Bordoni, del Consigliere Regionale della Sicilia Figuccia, del Consigliere Regionale della Calabria Mattiani, del Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ionio Gugliotti, del Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale Tardino e del Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale Cuccaro, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare una panoramica complessiva dello Stato e delle prospettive della portualità italiana.

Nello specifico, il panel ha costituito una valida occasione per analizzare le principali novità introdotte dalla recente riforma governativa in materia di porti che vedrà, oltre che una importante semplificazione delle procedure di approvazione dei piani portuali dei porti, la nascita di Porti d’Italia s.p.a, al fine di consentire una strutturata programmazione degli investimenti strategici e delle attività di promozione internazionale del nostro sistema portuale.

Il confronto tra i diversi presidenti delle Autorità portuali presenti ha confermato, inoltre, il grande lavoro che si sta svolgendo per garantire l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile del nostro sistema portuale, sempre più in grado di assumere posizione centrale nel mercato comunitario.

Il confronto con autorevoli personalità su una tematica centrale per la nostra economia nazionale come la portualità conferma e rispecchia l’essenza della kermesse “Idee in movimento” e dello spirito del nostro partito, ossia il porre la condivisione di idee ed il dialogo al centro della nostra missione politica, una politica non intesa come semplice ed astratta ideologia, ma come amministrazione concreta e crescita del nostro paese.

Ringrazio il Ministro Salvini ed il Vice Segretario Nazionale Lega, Sottosegretario Durigon per il grande lavoro che stanno portando avanti in tema di infrastrutture e portualità e per aver consentito l’organizzazione di questa bellissima esperienza di confronto.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale Lazio.