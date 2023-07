“Keep Calm and Azzecca a Santopadre”: quattro serate di giochi, musica e divertimento

Arriva agosto, il mese delle ferie, degli eventi e delle serate estive da trascorrere in compagnia. A Santopadre ci si prepara a vivere tutto questo grazie a un evento imperdibile: “Keep Calm and azzecca a Santopadre”. In collaborazione con il Comune, la Pro Loco locale ha organizzato quattro imperdibili serate dal 1 al 4 Agosto, ricche di giochi, musica, divertimento e una deliziosa esperienza culinaria.

Il 1 Agosto sarà il giorno di inizio di questo straordinario evento, con un programma di intrattenimento coinvolgente per tutte le età. Per i patiti delle carte, ci sarà un torneo di briscola a coppie, una competizione che metterà alla prova l’abilità e la strategia dei partecipanti. Intenso e combattuto si preannuncia anche il torneo di calcio-tennis, una variante emozionante del calcio che unisce il divertimento del tennis. La serata culminerà con la coinvolgente allegria de “I Bailamos”, una band locale che suonerà i ritmi più movimentati per far ballare tutti i presenti. E mentre la musica riempie l’aria, i deliziosi sapori della cucina locale saranno protagonisti allo stand enogastronomico. I visitatori potranno assaporare i gustosi fusilli alla “paesana”, i panini farciti con porchetta e salsiccia e accompagnare il tutto con birra e vino di qualità.

Il 2 Agosto sarà un giorno all’insegna della competizione e del gusto. Il tiro alla fune prenderà il centro della scena, con il primo Torneo “Tiratori del basso Lazio”. I partecipanti si sfideranno con spirito di squadra e tanta grinta, promettendo un’atmosfera di sana competizione e divertimento. E per soddisfare le papille gustative dei presenti, sarà servita una deliziosa porzione di gnocchi al ragù, preparata con passione dalla cucina locale. Inoltre, una vasta selezione di panini farciti e birra fresca completeranno il menu di questa serata.

Il 3 Agosto sarà una serata magica interamente dedicata ai bambini. Gli spettacoli sono stati appositamente pensati per stupire e divertire i più piccoli. Il programma spazierà dal naturalistico, con “Folco e le sue api”, pronto a far conoscere il mondo affascinante di queste creature. Spazio anche alla scienza, con Gaetano e Annamaria che coinvolgeranno i giovani spettatori in esperimenti educativi e affascinanti. La serata si concluderà con lo spettacolo del fuoco del pirata “Pablò”, che incanterà grandi e piccini con evoluzioni di fuoco e giochi di luci, creando una perfetta atmosfera da favola. I bambini avranno anche un menù dedicato con succulenti hamburger, hot dog, nuggets e patatine, per gustare i sapori che amano di più.

E per chiudere in bellezza, il 4 Agosto sarà una serata all’insegna della musica e del pesce e dello sport. Le finali del torneo di calcio-tennis apriranno le danze. I partecipanti potranno, poco dopo, esibirsi e divertirsi con il karaoke animato da “Tony Vocalist”, pronto a far cantare e ballare tutti. La gustosa esperienza culinaria di questa serata si concentrerà sul pesce, con un menu che includerà calamarata e frittura freschissima. Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino, prosecco e birra, per brindare all’ultima serata di “Keep Calm and Azzecca a Santopadre”.

comunicato stampa