Katina, nata libera e morta in cattività: 50 anni in una vasca di cemento

Dopo quasi cinquant’anni trascorsi in cattività, si è spenta Katina, una delle orche più longeve detenute nei parchi marini. La sua morte, annunciata da SeaWorld Orlando, riporta al centro dell’attenzione il dibattito sui delfinari e sul benessere dei grandi cetacei tenuti in vasche artificiali.

Katina è morta domenica scorsa nel parco acquatico di Orlando, in Florida. Aveva quasi 50 anni e, secondo quanto comunicato dalla struttura, le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime settimane, anche a causa dell’età avanzata. L’orca era nata libera e catturata nel 1978 al largo dell’Islanda, quando aveva appena due anni, per poi essere trasferita negli Stati Uniti, dove non avrebbe mai più rivisto l’oceano aperto.

Come riporta Fanpage, Katina è stata una delle orche simbolo di SeaWorld e la prima a riprodursi con successo in cattività nel 1985. Nel corso della sua vita è stata spostata tra diversi parchi marini, diventando anche una delle principali “fattrici” del programma riproduttivo della catena: ha partorito sette cuccioli, quattro dei quali sono morti prematuramente.

Nel messaggio pubblicato sui social, SeaWorld ha ricordato Katina come un’orca dal carattere “giocoso”, apprezzata dal pubblico per la sua velocità nel nuoto e per alcuni comportamenti diventati iconici durante gli spettacoli. Il parco ha parlato di una vita dedicata a “educare e ispirare” i visitatori, ma la sua storia solleva interrogativi profondi sul significato di trascorrere quasi mezzo secolo in una vasca di cemento per un animale abituato, in natura, a percorrere centinaia di chilometri e a vivere in complessi gruppi sociali.

Secondo le associazioni animaliste, la vita di Katina è stata segnata da condizioni incompatibili con la natura delle orche. PETA, intervenuta duramente dopo l’annuncio della morte, ha ricordato che Katina era una delle ultime orche catturate in mare ancora detenute da SeaWorld e l’unica rimasta nel parco di Orlando. L’organizzazione sostiene che sarebbe la 46ª orca morta sotto la gestione della società e ha parlato di una vita trascorsa in “celle di cemento”, tra stress cronico e sofferenza fisica.

Tra gli episodi citati dagli attivisti figura anche una grave lesione alla pinna dorsale, che sarebbe stata causata da conflitti con altre orche forzatamente costrette a convivere nella stessa vasca. In mare aperto, spiegano gli esperti, questi animali possono allontanarsi in caso di tensioni; in cattività, invece, non esiste possibilità di fuga.

Le orche sono tra i mammiferi più complessi del pianeta: vivono in gruppi familiari stabili, guidati da femmine anziane, sviluppano dialetti e tradizioni culturali proprie e mantengono legami che durano tutta la vita. In libertà, le femmine possono superare i 70-80 anni di età, mentre in cattività l’aspettativa di vita risulta drasticamente ridotta.

La morte di Katina si inserisce in un contesto internazionale sempre più critico per i parchi marini. Negli ultimi mesi altri casi hanno riacceso il dibattito pubblico, come quello di Kshamenk, l’ultima orca detenuta in Sud America, morta dopo oltre trent’anni di isolamento in Argentina, o la situazione di Wikie e Keijo in Francia, al centro di un complesso confronto politico e scientifico sul loro trasferimento in un santuario marino.

Sempre più Paesi stanno mettendo in discussione la detenzione dei cetacei per fini di intrattenimento, mentre cresce la consapevolezza dell’impatto fisico e psicologico della cattività. Tuttavia, la chiusura dei delfinari apre nuove sfide: gli animali nati o cresciuti in vasca non possono essere reintrodotti facilmente in natura.

Per questo, come sottolineano scienziati e associazioni, una delle poche alternative possibili è rappresentata dai santuari costieri: ampie aree marine protette che consentirebbero agli animali di vivere in ambienti naturali, senza spettacoli né riproduzione forzata. Progetti complessi e costosi, ma sempre più al centro del dibattito internazionale.

La vicenda di Katina, iniziata nelle acque fredde dell’Atlantico del Nord e conclusa in una vasca artificiale, diventa così il simbolo di una riflessione più ampia sul rapporto tra esseri umani e animali selvatici. Una riflessione che, oggi più che mai, appare difficile da rimandare.

