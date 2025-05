Katharina Zeller: “Il tricolore rappresenta la mia patria, non un’arma di provocazione”

Katharina Zeller, eletta a 38 anni prima donna sindaco di Merano, ha voluto chiarire la sua posizione dopo alcune polemiche legate a un gesto simbolico. «Non mi sono sfilata la fascia per mancare di rispetto al tricolore. Rappresenta l’Italia, la mia patria: in qualità di vicesindaco negli ultimi anni ho sempre indossato il tricolore in ogni occasione ufficiale e così farò anche in futuro», ha dichiarato.Il gesto che ha scatenato la controversia non è stato, per Zeller, un atto di disprezzo, bensì un rifiuto a farsi strumentalizzare. «Mi sono opposta a un gesto provocatorio, teso a presentarmi come una bambina infantile obbligata ad ubbidire a un esperto uomo maturo», ha spiegato.Questo episodio porta a riflettere su quanto la politica locale sia spesso teatro di dinamiche simboliche che rischiano di oscurare la sostanza del mandato elettorale. Katharina Zeller, con la sua elezione, porta una ventata di novità e di rinnovamento, ma dovrà affrontare anche la sfida di far valere la propria autorevolezza in un ambiente ancora permeato da vecchi schemi.

