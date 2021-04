Kart, Trofeo di Primavera 2021: Marco Verde tra i migliori 10 al debutto nella 60 Mini Nazionale

Il pilota campano arriva settimo sia in Prefinale che in Finale nel circuito di Lonato del Garda

Che non sarebbe stata facile si sapeva, dato il prestigio del Trofeo Primavera, uno degli appuntamenti internazionali più importanti del mondo del karting, e dato il calibro dei piloti partecipanti.

Nonostante questo il giovane campano Marco Verde sulla pista di Lonato del Garda, Brescia, è riuscito a restare sempre nella Top Ten arrivando al settimo posto sia nella gara Prefinale che in Finale. Quinta piazza nelle qualifiche.

14 i piloti nella categoria di Marco, la Mini Nazionale, dominata da Paolo Russo che ha conquistato entrambe le gare.

Queste le parole del padre di Marco Verde: “Ovviamente senza nessuna pretesa e consapevoli di stare solo all’inizio, Marco si è comunque ben confrontato con gli altri piloti che erano più grandi di età e con tanta, tanta esperienza. Siamo contenti del risultato conseguito, ma soprattutto dell’esperienza che Marco porta a casa. Sarà preziosa per conseguire dei risultati migliori.”

Per Marco Verde non è proprio “la prima volta”: il Trofeo Primavera di Lonato segue la splendida carriera nella categoria Entry Level, conclusasi con la meravigliosa e importante vittoria del Trofeo Ayrton Senna nel 2020.

Per vedere la gara Finale di Marco Verde sul circuito internazionale South Garda Karting https://www.facebook.com/southgardakarting.it/videos/885906145523608, dal minuto 1:54:35.

COMUNICATO STAMPA

