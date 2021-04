Kart: Marco Verde al Kartodromo Iscaro per il Campionato Regionale Campania

Per il pilota della 60 Under 10 da confermare il primo posto ottenuto a Casaluce

Dopo il secondo posto in Prefinale, il primo posto in Finale e il giro veloce del weekend sul circuito di Casaluce, il pilota Marco Verde, 8 anni, talento naturale del kart, cercherà di confermare la sua superiorità anche sul difficile Kartodromo Iscaro di Chianche, Avellino, nel terzo appuntamento del Campionato Regionale Campania di Kart fissato per il 10 e 11 aprile.

A Casaluce un po’ di pioggia e un testacoda all’inizio della Prefinale hanno condizionato la gara, nonostante il secondo posto, speriamo che a Chianche il meteo sia clemente.

Marco Verde corre con il Team BabyRace ed è seguito dalla DrcSportManagement per la parte media e stampa.

