KART Lazio / Cristian Fierabracci vince la U18 

Terzo appuntamento del Regionale KART Lazio al via il nostro pilota Cristian Fierabracci.

Sul Circuito Internazionale di Viterbo il driver pontino ha disputato una gara con qualche difficoltà iniziale poi risolta nel finale con la Vittoria in Under 18 e sesto assoluto.

Le sue impressioni nel dopo gara:

La terza tappa del campionato si è conclusa positivamente. Dopo un sabato (e il warm up della domenica mattina) pieno di difficoltà in cui non abbiamo trovato il giusto passo, siamo riusciti a metterci a posto centrando un ottima qualifica, dove ho tirato fuori quei decimi che mancavano sabato permettendomi di chiudere 6⁰ generale e 1⁰ U18. Gara 1 partenza terribile, tanto caos e a causa di un uscita di pista allo start ho chiuso in 12⁰ posizione generale e 2⁰ U18. Gara 2 si ribalta la situazione. Grande passo mostrato e grande rimonta fino alla 7ª piazza generale e 1⁰ U18 con 2 sorpassi spettacolari frutto di due staccate veramente al limite. È un vero peccato per Gara 1 perché con un risultato differente saremmo potuti riuscire a mostrare meglio il nostro passo e magari stare più vicini al gruppo davanti. Comunque weekend molto positivo per essere la 2⁰ Gara in KZ2 dove il livello è davvero alto e ora si punta a far bene alla 4ª tappa ad Artena

