Kart / In Abruzzo Sulpizio Jr detta legge

Nell’appuntamento abruzzese sul Kartodromo Val Vibrata valido per il Regionale Kart Lazio al via il pilota del TK Kart SULPIZIO JR. Il pilota di Campoli Appennino al via per studiare il tracciato tappa del Campionato Italiano Karting dovo EDO sarà al via.La gara capolavoro del piccolo Driver firma la Pole Position. E detta legge in Gara1 e GARA2 siglando anche il Best Lap.

COMUNICATO STAMPA

