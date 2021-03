Kart: il pilota pontecorvese Bufetto 28 al via a Viterbo, il giovane pilota correrà nella categoria Mini Gruppo 3

Ormai conosciuto in tutta Italia con il soprannome di Bufetto e temuto dagli avversari, Giuseppe Caramadre, classe 2012, originario di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, sarà al via nel Circuito Internazionale di Viterbo con il Team Turriziani nella categoria Mini Gruppo 3, una categoria molto difficile, soprattutto perché Bufetto è uno tra i più piccoli partecipanti.

Bufetto si presenta alla gara dopo un ottimo secondo posto ad Aprilia e uno sfortunato ultimo posto nel primo appuntamento di Viterbo.

Giuseppe Bufetto Caramadre ha iniziato a correre all’età di 3 anni (3 anni!!!) con un kart della Parolin Racing, poi a 5 anni (5 anni!!!) ha ottenuto la licenza Upn con cui ha partecipato per due anni al Campionato Top Comer 50 arrivando sempre tra il terzo e il quarto posto.

Dopo la top Comer 50 è passato alla Entry Level 60 con il Team KRA Motorsport dove ha ottenuto la vittoria alla prima gara.

Nel 2020 ha partecipato a ben due Campionati, il Regionale Lazio e l’UPN Club. Tre vittorie e il secondo posto finale in entrambe le manifestazioni.

Nel 2021 ha iniziato con la 60 Mini per poi passare subito alla Mini Gruppo 3. Sempre nel 2021 è iniziata la collaborazione con la DrcSportManagement che si occuperà di tutta la parte media che riguarda Bufetto.

COMUNICATO STAMPA