Kart: il pilota Domenico Coco debutta nel Campionato Regionale Lazio

Prima gara per Domenico Coco sul Circuito Internazionale Valle del Liri di Arce, Frosinone, l’11 aprile

Classe 2013, 8 anni compiuti il 5 aprile 2021, il giovanissimo pilota Domenico Coco è già un driver navigato.

Ha debuttato nel mondo dei kart in Classe 50 nel 2019 nel Campionato UPN, 12 gare con circa 16 partecipanti. Qui ha totalizzato 9 pole position nelle qualifiche e 8 vittorie in gara, aggiudicandosi il Campionato.

Nel 2020 passaggio alla categoria 60 Entry Level, secondo posto nella prima gara… poi il Covid 19 ha fermato tutto e tutti.

Alla ripresa del Campionato Domenico Coco è sempre salito sul podio, è rimasto in testa al Campionato fino all’ultima gara quando una rottura del motore in Finale con 0 punti lo fatto scendere fino al terzo posto in classifica assoluta.

A settembre 2020 ha partecipato a una gara internazionale sulla pista di Lonato (uno di templi del Kart mondiale), ottenendo un terzo posto in qualifica e un quarto in finale.

A Ottobre Trofeo Senna con un sesto posto su 18 partecipanti di nuovo a causa di un problema al motore.

Nel 2021, forte degli 8 anni compiuti, Domenico si cimenterà nella classe Mini Gruppo 3, la più agguerrita tra i giovani piloti. “Gli allenamenti sono ferrei per presentarci all’esordio al massimo e provare a stare il più vicino possibile al gruppo di testa, sarà durissima ma ce la metteremo tutta”, le sue parole.

COMUNICATO STAMPA

Correlati