Kart: Giuseppe Bufetto Caramadre al via ad Artena per il Campionato Acisport Club Lazio

Domenica 28 marzo 2021 il giovanissimo pilota Giuseppe Caramadre, nome d’arte Bufetto 28, sarà al via sul circuito di Artena, Roma, per la terza prova del Campionato Acisport Club Lazio nella categoria 60 cc S. Minikart.

Con una sola gara disputata Bufetto è già in quarta posizione nella classifica assoluta del Campionato. Un’altra dimostrazione della tenacia e della competitività di questo ragazzino.

Qualche dato tecnico sulla pista di Artena: lunghezza 850 metri per una larghezza di 10 metri, con diversi rettilinei e curve a gomito. Artena è un kartodromo molto tecnico e impegnativo. L’evento si svolgerà a porte chiude.

Per altre info http://www.gokartena.it/

In bocca al lupo Bufetto!

