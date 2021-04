Kart: debutto nella categoria 60 Mini per Giuseppe Noviello

Il 10 e 11 aprile 2021, il Kartodromo Iscaro di Chianche, Avellino, sarà per Giuseppe Noviello, la pista della prima volta. Prima volta con il Team Nitto Racing e prima volta nella categoria 60 Mini.

Scrive Giuseppe Sul suo profilo Facebook: “Prima vittoria in kart nel 2019 e forse la vittoria più schiacciante del 2020, non potevo scegliere circuito migliore per il mio esordio in 60 Mini, da questa settimana iniziamo i test sperando di ben figurare”.

In bocca al lupo Giuseppe!

