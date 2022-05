Kart / Benedetto D’avelli:Buon Sangue non mente

Dopo l’ottima performance alla “COPPA DELLE REGIONI” a Corridonia dove aveva quasi dominato peccato per GARA2. Domenica si è presenta all’appuntamento con il Campionato Regionale Karting Lazio sul Circuito Internazionale di Aprilia. E subito ha fatto vedere il suo momento di forma fermando i Crono con la miglior prestazione che li permetterà di partire in Pole Position. IL discorso non cambia neanche in Prefinale dove taglia il traguardo con un distacco di 0.123 dal suo diretto inseguitore e in Finale la storia non cambia va a vincere con 0.162 dal secondo Classificato.

COMUNICATO STAMPA

