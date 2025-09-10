Kallas: “Grave violazione da parte della Russia dello spaziò aereo europeo, atto intenzionale”

“Ieri sera in Polonia abbiamo assistito alla più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall’inizio della guerra, e tutto lascia supporre che si sia trattato di un atto intenzionale, non accidentale”. Sono le parole dell’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, che ha commentato con fermezza l’episodio avvenuto nelle ultime ore.

La diplomatica estone ha precisato di essere “in contatto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e con il ministro degli Esteri polacco, Radosław Sikorski”, sottolineando che l’Unione europea è “pienamente solidale con la Polonia”.

L’incidente riaccende le tensioni tra Bruxelles e Mosca e alimenta le preoccupazioni per una possibile escalation militare nell’area orientale dell’Alleanza atlantica.

