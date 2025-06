JUPPITER, ROCCA: «UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA DELL’ESSERE UMANO CHE SI FA ABBRACCIO»

«Sono felice, orgoglioso e arricchito per aver potuto dare il via al nuovo viaggio dei meravigliosi ragazzi di Juppiter che attraverseranno l’Europa lungo la via Francigena. Un itinerario alla scoperta della bellezza dell’essere umano che si fa abbraccio, condivisione e dialogo con quell’Altrove che alberga in ciascuno di noi, come ha sottolineato Don Mazzi.

La Regione Lazio crede nei valori che Juppiter ed Exodus portano avanti e continuerà sempre a supportarli. Grazie a tutti gli attori, istituzionali e no, che hanno reso possibile questa grande avventura».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=715104998123742&id=100088727453600&rdid=PV47tzPDkSYIR549#