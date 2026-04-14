Juniores: verso i Tricolori in Ciociaria, il movimento laziale c’è

Si avvicina l’appuntamento con i Campionati Italiani Juniores 2026 e il ciclismo laziale continua a mettere in mostra tutto il suo potenziale. In vista delle gare tra Sora e la Valle di Comino, i risultati dell’ultimo weekend confermano la crescita collettiva di un gruppo che punta ad arrivare al massimo della condizione per l’evento di casa.

Risultati

L’ultimo weekend ha visto Francesco Carnevali (Vini Fantini – Tralfo) centrare la prima vittoria stagionale ad Adelfia (BA), imponendosi nella 72ª Coppa Maria SS. della Stella. Contemporaneamente, in Emilia Romagna, Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata) ha ottenuto un altro ottimo podio giungendo terzo al GP Colli Marignanesi, confermando la sua costante continuità di risultati dall’inizio della stagione.

Prospettiva Rappresentativa

Si tratta di segnali importanti per la Rappresentativa Laziale. Atleti come Carnevali e Tarallo rientrano nel gruppo dei potenziali convocati pronti a darsi battaglia per conquistare una maglia e gareggiare sulle strade dell’Italiano che, come sappiamo, si svolgerà proprio in Ciociaria. Vedere i ragazzi della regione così determinati è il miglior viatico per una rassegna nazionale che vedrà sicuramente la nostra regione e la nostra provincia tra le assolute protagoniste.