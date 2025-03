JUMBO BASKET FORMIA: VITTORIA E SEMIFINALI CONQUISTATE!

Jumbo Basket Formia conquista il passaggio alle semifinali dopo una partita emozionante e combattuta contro Montesacro Roma 1987. La squadra di coach Mastrangelo si impone con il punteggio di 67-60, in una gara che ha visto momenti di grande intensità e determinazione da parte di entrambi i team.

Il match inizia con un Montesacro Roma 1987 aggressivo, che chiude il primo quarto in vantaggio con un parziale di 16-20. Nonostante il buon avvio degli avversari, il Jumbo Basket Formia reagisce con forza e trova il ritmo giusto, soprattutto nel secondo quarto, dove ribalta la situazione, chiudendo con un parziale di 20-14 e andando all’intervallo con un vantaggio di 36-34.

Il terzo quarto è decisivo, con il Jumbo Basket Formia che riesce ad allungare ulteriormente il vantaggio, grazie a una solida difesa e a una buona gestione dell’attacco, portando il punteggio a 56-50. Nonostante un ultimo quarto combattuto (11-10), la squadra di Formia riesce a mantenere il controllo della partita e chiude con un finale di 67-60, conquistando la vittoria e il passaggio alle semifinali.

Ottima prestazione per Policari, autore di ben 18 punti, che ha trascinato la squadra nei momenti cruciali. Bene anche Kasa, che ha contribuito con 16 punti, e Mannarelli che ha messo a referto 9 punti. Toscano e Odone hanno fornito il loro supporto con rispettivamente 8 e 6 punti, mentre Cardone ha aggiunto 6 punti al punteggio finale.

Anche se non sono riusciti a segnare in modo determinante, giocatori come Ogbodu e De Santis hanno comunque dato il loro contributo alla squadra, specialmente in difesa. La squadra ha dimostrato grande coesione e capacità di reagire ai momenti difficili, supportata dal lavoro di coach Mastrangelo e dall’assistente coach Di Nucci.

Montesacro Roma 1987 ha dato battaglia fino alla fine, con Vitale che ha messo a referto 16 punti e Pellegrini che ha aggiunto 12 punti. Nonostante il loro impegno, la squadra di coach A. Mautone non è riuscita a ribaltare il risultato, anche se hanno avuto ottime risposte da Spezzacatene (10 punti) e Santarelli (8 punti).

Una vittoria che rimarrà nella storia per il Jumbo Basket Formia, un traguardo importantissimo che permette alla squadra di sognare in grande. Con il passaggio alle semifinali, il cammino continua e la squadra è pronta a lottare per raggiungere la finale. Ora, con il morale alle stelle, il Jumbo Basket Formia è pronto per la prossima sfida!

CAMPIONATO DR1

Jumbo Basket Formia – Montesacro Roma 1987 67-60 (16-20; 20-14; 20-16; 11-10)

Jumbo Basket Formia: Persico n.e., De Santis 3, Cardone 6, Improda n.e., Policari 18, Mannarelli 9, Odone 6, Ostricaro, Ogbodu 1, Kasa 16, Toscano 8, Marciano n.e. Coach: Mastrangelo. Ass. Coach: Di Nucci.

Montesacro Roma 1987: T. Mautone, Volpe 3, Colombo 4, Petrucci, Di Lernia, Vitale 16, Pellegrini 12, Tomasicchio 2, Spezzacatene 10, Rutteri 3, Santarelli 8, Martucci 2. Coach: A. Mautone.

Aribitri: Graziani, Sepe.