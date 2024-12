Jumbo Basket Formia supera Virtus Basket Fondi: una vittoria netta per 78-63

JUMBO BASKET FORMIA vs VIRTUS BASKET FONDI 78-63 Parziali: 22-16/ 18-12 / 17-18 / 21-17

JUMBO BASKET FORMIA: Persico, Okoro 10, Improda 3, Mannarelli 21, Odone 4, Ostricaro 9, Ogbodu 3, Kasa 16, Toscano 4, Marciano 8, Tartaglione. All.re Mastrangelo, V. coach Di Nucci, Ass. Odone.

VIRTUS BASKET FONDI: De Bonis 6, Di Vito 11, Avallone 13, Carnevale 3, Stravato 3, Pezzola 17, Morella 5, Nocella 5, Addessi, Catena, Andreola. All.re Cima.

Arbitri: Cucereanu, Matiacic.

Jumbo Basket Formia Sconfigge Virtus Basket Fondi 78-63: Una Vittoria Convincente

Nel match di ieri, Jumbo Basket Formia ha battuto Virtus Basket Fondi con un punteggio finale di 78-63, consolidando così una vittoria importante nella stagione. La partita, giocata sul campo di Formia, ha visto una partenza decisa della squadra di casa, che ha gestito il ritmo del gioco sin dall’inizio, sebbene Fondi abbia cercato di rimanere in partita fino alla fine.

Andamento della Partita

Il primo quarto ha visto Jumbo Basket Formia partire forte, chiudendo il parziale sul 22-16. Mannarelli e Kasa hanno segnato importanti canestri, e la difesa ha limitato le opportunità offensive di Virtus Basket Fondi, nonostante i tentativi di Pezzola e Avallone.

Nel secondo quarto, Formia ha mantenuto il controllo del gioco, allungando ulteriormente il suo vantaggio con un parziale di 18-12. Okoro e Mannarelli hanno continuato a segnare, mentre la squadra di Fondi ha fatto fatica a trovare soluzioni offensive contro la difesa formiana.

Il terzo quarto ha visto un parziale leggermente favorevole a Virtus Basket Fondi, che ha reagito con un buon 17-18. Pezzola, con 7 punti nel quarto, e Avallone hanno contribuito a mantenere vive le speranze di rimonta per la squadra ospite, riducendo il gap.

Nel quarto finale, tuttavia, Jumbo Basket Formia ha ripreso il controllo, chiudendo con un perentorio 21-17, grazie ai canestri di Kasa e Mannarelli, che hanno sigillato la vittoria per la squadra di casa.

Prestazioni Individuali

Per Jumbo Basket Formia, la performance di Mannarelli è stata determinante: 21 punti per lui, che ha guidato la squadra in attacco. Bene anche Kasa, con 16 punti, e Okoro, che ha contribuito con 10 punti. Il lavoro difensivo di Ostricaro e Marciano ha anche permesso di contenere gli attacchi di Fondi nei momenti cruciali.

D’altra parte, Virtus Basket Fondi ha visto una solida prestazione da parte di Pezzola, autore di 17 punti, seguito da Avallone con 13 punti e Di Vito con 11 punti. Nonostante i loro sforzi, la squadra ospite non è riuscita a capitalizzare nei momenti decisivi della partita.

Le Parole dei Coach

Coach Mastrangelo, allenatore di Jumbo Basket Formia, ha espresso soddisfazione per la vittoria, ma ha sottolineato come la squadra debba continuare a migliorare nella gestione dei momenti di difficoltà: “Abbiamo fatto un buon lavoro, ma dobbiamo essere più costanti per tutta la durata della partita.”

Coach Andreola, della Virtus Basket Fondi, ha invece commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Dobbiamo lavorare sulla difesa e cercare di essere più concreti in attacco.”

Prossimi Impegni

Con questa vittoria, Jumbo Basket Formia si conferma in buona forma e continuerà a lottare per le posizioni alte della classifica. La prossima partita vedrà la squadra di casa affrontare un avversario impegnativo come la Nuova Basket Veroli, ma con la fiducia che questa vittoria ha portato.