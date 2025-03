Jumbo Basket Formia conquista la prima vittoria nei Playoff: 75-85 contro Montesacro Roma 1987

Jumbo Basket Formia ha ottenuto una vittoria decisiva nella prima gara dei playoff, battendo Montesacro Roma 1987 con il punteggio di 75-85. La partita, giocata con grande intensità, ha visto i ragazzi di coach Mastrangelo dominare la contesa grazie a un gioco di squadra efficace e a prestazioni individuali brillanti, in particolare quelle di Kasa e Mannarelli.

Il match è iniziato con grande equilibrio, con entrambe le squadre che si alternavano al comando nei primi minuti. Il primo quarto ha visto una leggera supremazia di Formia, che ha chiuso in vantaggio 24-27, grazie a una buona fluidità offensiva e a una difesa che ha limitato le occasioni per i tiratori di Montesacro.

Nel secondo quarto, Jumbo Basket Formia ha aumentato il ritmo, riuscendo a distaccarsi grazie a una difesa sempre più solida e una maggiore incisività in attacco. I ragazzi di Mastrangelo sono riusciti a conquistare un piccolo ma significativo vantaggio, andando all’intervallo lungo sul 46-51. Le buone prestazioni di Mannarelli (21 punti) e Kasa (27 punti) hanno permesso a Formia di allungare nel punteggio, tenendo sotto controllo la reazione di Montesacro.

Il terzo quarto ha visto un ritorno di Montesacro Roma 1987, che ha cercato di rientrare in partita grazie ai punti di Pellegrini (19 punti) e Tomasicchio (19 punti). Nonostante i tentativi di recupero dei romani, Formia ha mantenuto il controllo, chiudendo il parziale con un vantaggio di 66-71. Le buone rotazioni difensive e un gioco corale hanno permesso a Formia di reggere l’urto e continuare a rispondere colpo su colpo.

L’ultimo quarto è stato decisivo. Nonostante la resistenza di Montesacro, Formia ha saputo mantenere la concentrazione, allungando ulteriormente nel punteggio. Le azioni di Kasa, che ha chiuso con 27 punti, e Mannarelli hanno permesso a Formia di vincere in modo deciso, con il punteggio finale di 75-85. La solidità difensiva e l’efficacia offensiva negli ultimi minuti hanno permesso a Formia di portare a casa una vittoria importante in vista del prosieguo della serie.

La vittoria di Jumbo Basket Formia è stata il risultato di un gioco di squadra ben orchestrato, con una distribuzione dei punti molto equilibrata. In particolare, Kasa e Mannarelli sono stati i protagonisti assoluti, ma l’intera squadra ha contribuito con difese attente e buone scelte in attacco. Montesacro, purtroppo, non è riuscito a fermare l’attacco formiano, nonostante le ottime prestazioni di Pellegrini e Tomasicchio.

Con questa vittoria, Jumbo Basket Formia ha preso un importante vantaggio nella serie, ma la strada verso la qualificazione è ancora lunga. Il prossimo incontro, che si disputerà domenica 16 marzo al Palafabiani, sarà cruciale per entrambe le squadre. Formia, forte di questa vittoria, cercherà di chiudere la serie, mentre Montesacro Roma 1987 è chiamata a reagire per rimanere in corsa.

Il pubblico di Formia ha accolto con entusiasmo il successo della squadra, consapevole che la strada per i playoff è ancora lunga ma che la squadra ha tutte le potenzialità per continuare a lottare per il successo.

Tabellini della partita:

MONTESACRO ROMA 1987 (75): Manzo ne, Volpe 6, Colombo 7, Petrucci, Di Lernia, Santilli 6, Vitale 6, Pellegrini 19, Tomasicchio 19, Spezzacatene 9, Santarelli 3, Businelli. Allenatore: Mantone

JUMBO BASKET FORMIA (85): Persico ne, De Santis 9, Cardone 2, Okoro, Policari 15, Mannarelli 21, Odone 2, Ostricaro 2, Ogbodu, Kasa 27, Toscano 7, Meschino ne. Allenatore: Mastrangelo

Arbitri: Lo Campo, Fasano