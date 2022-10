Jordan Gray, comico transgender nudo in diretta tv, suona il pianoforte con il pene

Pioggia di polemiche per la performance in diretta televisiva di Jordan Gray. Il comico transgender si è spogliato completamente in diretta durante il revival del canale Friday Night Live. Ma non è finita qui. Dopo essere rimasto completamente nudo ha iniziato a suonare la tastiera del pianoforte con il suo pene. Scene che hanno scatenato la reazione della comunità LGBTQ+ accusando il protagonista di misoginia.Lo spettacolo di Jordan Gray stava per giungere alla conclusione, quando la sua mossa davanti alle telecamere ha lasciato tutti a bocca aperta. Il comico stava concludendo una canzone piena di imprecazioni sulle esperienze di donne trans quando ha eseguito l’acrobazia controversa e discussa. Un’episodio molto discusso sul web e non solo che ha acceso i riflettori su Channel 4. Tra coloro che hanno palesato il loro dissenso su Twitter è apparsa anche l’autrice Helen Joyce, famosa per la sua battaglia ai diritti transgender, che ha bollato il momento «un crimine sessuale commesso davanti alle telecamere. Mentre gli idioti urlano e applaudono». (Leggo)

Correlati