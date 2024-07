Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca: «È la cosa migliore per il mio Paese»

Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. L’annuncio è arrivato alle 19.46 (ora italiana) di domenica 21 luglio , intorno alle fa dall’account Xr del Presidente degli Stati Uniti: «É stato il più grande onore della mia vita servire come presidente – si legge – . E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato».In una lettera posta su ‘X’ il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che parlerà alla Nazione nei prossimi giorni e spiegherà nel dettaglio la sua decisione. «Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria» dice Joe Biden «Permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me.Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America». «Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Oggi – scrive Biden – l’America ha l’economia più forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione, nella riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e nell’espansione dell’assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito cure essenziali a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. Nominato la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. Approvato la legislazione sul clima più significativa nella storia del mondo. L’America non è mai stata in una posizione migliore per guidare di quanto lo siamo noi oggi. So che niente di tutto questo avrebbe potuto essere fatto senza di voi, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia che capita ogni secolo e la peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo».In una telefonata con la Cnn pochi minuti dopo l’annuncio del presidente Joe Biden della sua uscita dalla corsa al 2024, l’ex presidente Donald Trump ha descritto Biden come «di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese». rump ha detto di ritenere che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden. (Fonte Leggo) – foto web

