Jazz in Domus, quarta edizione: la Regione Lazio premia l’eccellenza e alza il livello artistico

Castro dei Volsci – Dopo il grande successo della terza edizione, torna “Jazz in Domus” con un programma ancora più ricco e ambizioso. L’edizione 2025, la quarta consecutiva, si svolgerà come sempre nella suggestiva cornice del sito archeologico di Madonna del Piano, confermando l’unione vincente tra musica colta e valorizzazione del patrimonio culturale.

Quest’anno, grazie al sostegno della Regione Lazio con il finanziamento ottenuto tramite il bando di Laziocrea, l’amministrazione comunale è riuscita a “alzare l’asticella” della qualità artistica. Un risultato che premia l’impegno e la visione strategica, come sottolinea il delegato alla Cultura Luca Marzella:

«Insieme al sindaco abbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità di questo progetto, abbiamo risposto al bando regionale con una proposta culturale solida e coerente, che è stata premiata. Il risultato è una rassegna che, oltre a promuovere il sito archeologico, offrirà tre serate di musica di altissimo livello, contribuendo a rendere Castro dei Volsci un punto di riferimento culturale per l’intero territorio».

Il festival, che nelle edizioni precedenti ha saputo richiamare un pubblico proveniente da tutta la provincia, si è ormai imposto come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. La scorsa edizione ha registrato il tutto esaurito, con una partecipazione entusiasta che ha confermato la crescente attenzione verso eventi di qualità.

Con tre serate all’insegna della musica raffinata, artisti di primo piano e un contesto storico di straordinaria bellezza, la quarta edizione di “Jazz in Domus” si preannuncia come un evento da non perdere, capace di coniugare tradizione e innovazione, cultura e valorizzazione del territorio. < >.

Info e programma completo saranno resi noti a breve.