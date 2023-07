Jacopo Venzo, un ciclista italiano di 17 anni, è morto in un incidente durante una gara in Austria. L’incidente è avvenuto venerdì durante la prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austra. Il ciclista è rovinosamente caduto durante la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg. La scorsa notte è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz, così l’Apa. La gara a tappe è stata annullata. (LEGGO.IT)

