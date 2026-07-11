J MUSIC FESTIVAL 2026: SVELATI I FINALISTI CHE SI SFIDERANNO SUL PALCO DEL TEATRO ROMANO DI TERRACINA

È tutto pronto per la finalissima del J Music Festival, l’atteso appuntamento che domenica 12 luglio, alle ore 21, trasformerà il Teatro Romano di Terracina (Latina) nel palcoscenico dedicato alla musica emergente del territorio. L’evento, evoluzione dello storico Summer Day Music Fest, rappresenta la serata conclusiva della tre giorni del Premio Jupiter.

A guidare questa edizione è il direttore artistico Gianni Testa, figura di riferimento nel panorama della produzione musicale italiana. La sua direzione artistica ha seguito un percorso di selezione diverso dai tradizionali casting, osservando per mesi l’attività live e discografica degli artisti del territorio per individuare i talenti più interessanti e maggiormente pronti ad affrontare il mercato musicale contemporaneo.

Ad aprire la serata sarà Pamela D’Amico, artista e conduttrice Rai, che presenterà “Angustia”, il suo nuovo cortometraggio, attualmente disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel. “Con la mia interpretazione”, ha detto Pamela D’Amico, “ho voluto offrire la mia storia a tutte le donne che si sentono non comprese dalla persona che gli é accanto. La possibilità data dalla produzione di Dream On di potere esprimere con il canto latin queste parola ha valorizzato il messaggio di pace costante che esprimono i Paesi di lingua spagnola, portoghese ed italiana”.

La Commissione tecnica e la direzione artistica hanno selezionato i dodici finalisti che si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dalla resident band del festival. Sul palco saliranno Kedo, Èdela, Lavinia Lollobrigida, Serena Di Palma, Lenù (Eleonora Ziccarelli), Anjes Cobo, Marco Mameli, Chiara Massimo, Pestifero, Benedetta Bayari, Sara Galloni ed Emilia Coccia.

A valutare le loro performance sarà una giuria composta da rappresentanti di major e label indipendenti, produttori e giornalisti musicali. Tra i giurati ci saranno la cantautrice e vocal coach Bettah Ferrari, conosciuta anche per la sua esperienza a X Factor, il cantautore Luca Napolitano, che si esibirà anche come ospite musicale, e il cantautore Giovanni Segreti Bruno. Completa la giuria l’avvocata Claudia Barcellona, tra le principali esperte italiane di diritto dello spettacolo e tutela del diritto d’autore, componente del direttivo di Audiocoop e professionista con una consolidata esperienza nel settore musicale.

Per i finalisti il festival rappresenta un’importante occasione di confronto e di visibilità, oltre a una concreta opportunità di avvicinarsi al mercato discografico nazionale, all’interno di una manifestazione che unisce il valore storico del Teatro Romano alla musica contemporanea.

Il J Music Festival è organizzato da Lab Music Factory in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, con il sostegno del Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi – e dell’Associazione Musicale Serghei Rachmaninov. Partner discografici dell’iniziativa sono Altafonte Sony, Joseba Label e Joseba Publishing.

I posti disponibili al Teatro Romano sono limitati. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@fondazioneterracina.it oppure contattare i numeri 0773 359346 e 335 1659813, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.Sono inoltre disponibili biglietti saltafila presso la biglietteria dell’Area Archeologica di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove Anxur).