IX-XI serata Il Parco e la Commedia

Gli appuntamenti fino al 29 luglio della manifestazione promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia

Tutte le sfumature de Il Parco e la Commedia

Torna, per una rassegna che guarda sempre al futuro, l’atteso appuntamento dedicato al teatro per l’infanzia, mentre la sera i Dove, Quando e Per3 omaggiano lo spettacolo popolare del XX secolo in uno show adatto a tutte le età.

Emozioni, risate, momenti di riflessione ma anche di provocazione, tutto questo è Il Parco e la Commedia. Nel palcoscenico a cielo aperto della rassegna promossa dalla Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo, con i patrocini di Regione Lazio, UILT – Unione italiana libero teatro e Confcommercio Lazio Sud, in questa prima settimana di programmazione sono state esplorate le tante sfumature che distinguono la manifestazione da tredici anni. Omaggi alla tradizione, rilettura dei grandi classici, sperimentazioni, contemporaneità e poi l’appuntamento sempre caro agli organizzatori dedicato al teatro integrato. Il pubblico continua a scegliere Il Parco e la Commedia, abbracciando dagli spalti gremiti le scene, ma anche quel progetto che si rinnova, trasformandosi, dal 2011.

Ma il racconto continua attraverso uno degli appuntamenti più attesi e peculiari per una rassegna che guarda sempre al futuro: la pomeridiana dedicata al teatro ragazzi. Domenica 28 alle 18.30 protagonista “Giallo papero” scritto e diretto da Gigi Palla, con Natalia Cavalleri e Gabriela Praticò, scene e costumi di Amedeo D’Amicis, pupazzi di Marte Pezzatini e musiche originali di Alessandro Cercato, per una produzione congiunta 2giga e Bloom Theatre. Cosa può accadere se una gatta, appassionata di racconti gialli e con il fiuto da segugio, si mette a indagare sull’identità di un piccolo anatroccolo senza nome, apparentemente abbandonato dalla mamma papera? Una delle più celebri favole di Hans Christian Andersen diventa un giallo in piena regola coinvolgendo i giovani spettatori in una vera e propria indagine, con tanto di prove, moventi, alibi, interrogatori e interventi di specialisti della scientifica, per svelare il mistero che si nasconde dietro l’identità misteriosa del piccolo anatroccolo. Lo spettacolo è a tecnica mista: marionette e pupazzi sono interlocutori della gatta Christie, personaggio principale “in carne ed ossa” interpretato da Gabriela Praticò, cui si affianca Natalia Cavalleri, impegnata come animatrice, come attrice (nei ruoli della vecchietta, di Cenerentola e della Fata madrina) e come cantante che si auto-accompagna al suono dell’ukulele. «La pluriennale esperienza maturata sulle scene – come nelle note di regia – ci ha rivelato come il genere giallo sia particolarmente gradito alle nuove leve di spettatori adolescenti specialmente quando viene proposto in una forma interattiva: la nostra scommessa è quella di affrontare questo teatro di genere, declinandolo in una versione fruibile per i più piccoli spettatori, abbassando l’età dei referenti privilegiati e proponendo uno spettacolo che sia anche una introduzione al mystery, alle sue regole e ai suoi segreti».

L’incanto della fiaba, anche se con tinte gialle, cede il passo domenica sera, eccezionalmente con inizio alle 21.15, a “Chiedici tutto”, un divertente omaggio appassionato e nostalgico allo spettacolo popolare italiano del XX secolo. Lo show si rifà al Varietà e al vecchio Avanspettacolo, sia quello dal vivo che quello trasmesso via radio e in televisione, aggiornandone però i canoni e rendendo gli sketch più attuali grazie al lavoro drammaturgico di Claudio Dezi e Daniele Gatti. Le modalità di esecuzione e le argomentazioni, però, restano le stesse: si ride delle banalità e delle stravaganze degli artisti, degli atteggiamenti e dei tabù della gente comune, ma anche del mestiere teatrale stesso. Un contenitore di “numeri” appositamente scritti per l’occasione, ma anche di momenti ispirati alla drammaturgia e all’improvvisazione dei grandi comici e cabarettisti italiani del passato, con particolare riferimento al Varietà televisivo dagli anni ‘50 fino ai tardi anni ’80, e se quelle modalità di intrattenimento sono state la valvola di sfogo per almeno mezzo secolo, attraverso “Chiedici tutto” l’eco di quelle risate può giungere fino ai giorni nostri. Il risultato è dunque uno spettacolo esilarante, spassoso, che racconta la vicenda comica di un giovane showman che, tra problemi ricorrenti e imprevisti dell’ultimo minuto, tenta in tutti i modi di portare a termine la serata. Un varietà

in chiave moderna prodotto da Sirius Entertainment, uno show multiforme che vede protagonisti Filippo Maria Cardillo, Andrea Abbafati e Andrea De Vecchis, diretti da Claudio Dezi, per un’occasione di intrattenimento adatta a un pubblico di qualsiasi età.

In quel continuo scambio tra professionalità e amatorialità, alto e basso, lirico e prosaico, tragico e comico, che ritma la rassegna lunedì 29 alle 21 è di scena la compagnia amatoriale di Sabaudia I Coraggiosi – Nuova compagnia Luigi Bernardini diretta da Marilina Camuglia che presenta “Bugie fuori corso”, due atti brillanti firmati Stefano Palmucci.

Tutti gli spettacoli, ad eccezione dell’appuntamento dedicato ai bambini, saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook de Il Parco e la Commedia. L’evento, come è stato fin dalla prima edizione, manterrà la gratuità d’ingresso, grazie all’imprescindibile sostegno economico di attività produttive che rinnovano sempre in modo crescente il loro contributo e consentono di portare in scena sedici serate di teatro, dialogo e collaborazione.

COMUNICATO STAMPA