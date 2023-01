Iula (GD Frosinone) a sostegni di D’Amato: “Continuare stagione centrosinistra nel Lazio”

Ad un mese dal voto per le elezioni regionali nel Lazio, i Giovani Democratici della Provincia di Frosinone esprimono forte sostegno nei confronti della candidatura di Alessio D’Amato.

“Dopo anni di malgoverno della destra, della cui gestione ricordiamo la chiusura degli ospedali, il commissariamento della sanità e gli scandali, con Zingaretti la Regione Lazio ha ripreso a correre. Quello degli ultimi dieci anni è un bilancio positivo, fatto di tagli degli sprechi, investimenti sui giovani e sulla cultura, aumento delle opportunità lavorative, formative e di partecipazione per donne e under 30 attraverso i bandi regionali e progetti innovativi”.

“È una nostra responsabilità dare il massimo per continuare questa stagione felice con Alessio D’Amato Presidente. Dobbiamo rivendicare i grandi risultati ottenuti e disegnare insieme la Regione che verrà. Siamo al fianco della Federazione Provinciale del PD, delle candidate e dei candidati della nostra Provincia, per convincere tutti della validità delle nostre proposte, per far votare il Partito Democratico che in Regione Lazio rappresenta una bella esperienza di lavoro costante per tutti i cittadini del nostro territorio”.

Così Massimiliano Iula, Segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Frosinone

