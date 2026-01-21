ITS Caboto: nuove sfide e opportunità del percorso 4+2

L’ITS Academy Giovanni Caboto, operante nella filiera tecnologico-professionale della mobilità sostenibile e della logistica, si colloca oggi come uno dei principali riferimenti della formazione tecnica superiore, grazie a un percorso di crescita costante, a un modello didattico fortemente integrato con il sistema produttivo e a risultati occupazionali che negli ultimi anni si attestano su livelli prossimi alla piena occupazione a breve distanza dal conseguimento del diploma. Un’esperienza che si inserisce nel quadro del modello formativo 4+2, ormai avviato a regime e divenuto strutturale nel sistema dell’istruzione nazionale.

L’ITS Academy Caboto è già operativamente coinvolto nei percorsi della filiera 4+2 in collaborazione con istituti scolastici del territorio. In provincia di Latina, i percorsi 4+2 sono attivi con l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Caboto di Gaeta, nell’ambito della logistica e dei trasporti, e con l’Istituto Professionale Alberghiero Celletti di Formia, con indirizzi riferiti ai servizi di bordo, in particolare alle figure di hostess e steward.

L’operatività dell’ITS Academy Caboto si estende inoltre a collaborazioni con istituti di altre province e regioni italiane, in settori che comprendono la logistica integrata e digitale, i servizi di bordo nel comparto dello yachting, la cantieristica navale, i costruttori navali e i profili legati al design operator, a conferma di una rete formativa in progressiva espansione.

Il modello 4+2 consente agli studenti di conseguire il diploma al termine di un percorso quadriennale e di accedere successivamente a un biennio di alta formazione tecnica superiore. Si tratta di un’impostazione basata su programmi specifici, riprogettati e non derivati dalla semplice compressione del tradizionale percorso quinquennale, che valorizzano la didattica laboratoriale, la formazione in contesti produttivi reali, l’apprendistato formativo e il coinvolgimento diretto del mondo delle imprese nella definizione delle competenze.

In questo contesto, l’ITS Academy Giovanni Caboto rappresenta il naturale punto di raccordo della filiera tecnologico-professionale, offrendo agli studenti una prosecuzione coerente del percorso di studi e una formazione altamente specializzata. La crescente adesione delle scuole al modello 4+2 rafforza ulteriormente il ruolo degli ITS Academy come snodo centrale tra istruzione e lavoro.

Il rafforzamento della filiera tecnologico-professionale, sostenuto anche dalla progettazione di campus e spazi formativi condivisi, trova un’ulteriore espressione nel percorso di sviluppo dell’ITS Academy Giovanni Caboto che, a partire dal 2026, prevede l’attivazione di una terza sede a Gaeta concepita come campus della formazione tecnica superiore. Un polo innovativo e tecnologicamente avanzato, pensato come ambiente integrato di apprendimento e sperimentazione, in grado di offrire agli studenti non solo laboratori e spazi didattici evoluti, ma anche un’esperienza formativa complessiva fondata sull’innovazione, sulla relazione con le imprese e sulla qualità della vita di campus.

Il consolidamento del modello 4+2 contribuisce così a costruire un sistema formativo più stabile e coerente, capace di accompagnare i giovani lungo un percorso progressivo e qualificante, dalla scuola superiore fino all’ingresso nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi, valorizzando il ruolo degli ITS Academy come infrastruttura educativa strategica per lo sviluppo economico e produttivo dei territori.