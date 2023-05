ITS Academy Fondazione Caboto al 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

Si è tenuta ieri mattina l’apertura dei lavori del BLUE FORUM. L’importante kermesse si svolge a Gaeta per il secondo anno ed è il più grande SUMMIT NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE che si svolge in Italia. In questo contesto non poteva mancare la presenza degli allievi dell’ITS Academy Fondazione Caboto durante l’evento. Tale partecipazione non è di certo scontata e dal valore puramente formale.

L’ Istituto Tecnologico Superiore, presente a Gaeta, tra i migliori in Italia per qualità di offerta formativa e placement degli allievi, è stato tra i primi ad investire e credere sulle opportunità che l’economia del mare può offrire.

“Il potenziamento del network attorno all’economia del mare non può che renderci felici” ha dichiarato stamane il direttore Clemente Borrelli “La preparazione dei nostri allievi è apprezzata in tutto il mondo e le richieste di adesione ai nostri corsi sono sempre in crescita. Per questo lavorare sulla centralità ed in chiave organica sull’economia del mare non può che portare ad un’ulteriore crescita del comparto”.

COMUNICATO STAMPA