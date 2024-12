ITS Academy Caboto sul podio del Premio nazionale “Storie di alternanza e competenze”

VERONA, – “Logistica: parola chiave del terzo millennio”: un progetto che porta l’ITS Academy G. Caboto sul podio nazionale del premio “Storie di Alternanza e Competenze” istituito da Unioncamere e dalle Camere di Commercio Italiane in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

ITS Academy G. Caboto si classifica al terzo posto del Premio “Storie di alternanza e competenze”. Il progetto “Logistica: parola chiave del terzo millennio” ha ottenuto la ‘medaglia di bronzo’ nel Premio 2024 istituito da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

E il podio arriva dopo una selezione nazionale molto importante: sono stati infatti 385 i progetti presentati da tutta Italia con ben 3500 studenti in campo e 17 progetti premiati.

Parole di grande soddisfazione per Cesare d’Amico, presidente dell’ITS Academy G. Caboto: ” Un bellissimo successo di squadra. Complimenti a tutti. Ringrazio anche e soprattutto i tanti ragazzi che hanno voluto scegliere noi per formarsi e per riuscire a costruire il loro futuro su basi solide. La logistica è stata una scommessa che abbiamo vinto tutti insieme: un obiettivo sul quale abbiamo investito da tempo e che dà ottimi risultati in termini di occupazione e di riuscita personale. E anche questo premio è un modo importante per sottolineare traguardi e strategie vincenti”.

L’ITS Academy G.Caboto ha realizzato un video per raccontare voci, volti e storie del percorso dei ragazzi focalizzato sui corsi di Logistica attivati nella sede di Civitavecchia. Un racconto che di snoda tra esperienze, emozioni, progetti e conquiste per illustrare questo esempio di formazione e di alternanza.

E sono proprio le parole ed i sorrisi di Gabriele Peroni, Salvatore Apa e Maria Denisa Rotaru che spiegano il percorso fatto di lezioni in aula, attività e tirocinio nelle varie aziende. Ad accompagnare le immagini e le esperienze dei ragazzi ci sono i tutor Tiziano Pazzaglia e Alessandro Bellacanzone insieme a Martina Trincia, responsabile della sede di Civitavecchia: per tutti la stessa passione e la voglia di portare gli allievi al traguardo del lavoro. Obiettivo centrato al 100 per cento per chi ha scelto i percorsi formativi dell’ITS Academy Caboto.

“Siamo molto emozionati e soddisfatti per questo riconoscimento e per aver conquistato il podio – e’ il commento di Clemente Borrelli, direttore generale dell’ITS Academy G. Caboto -: non ci aspettavamo che, partecipando per la prima volta a questo premio nazionale, saremmo stati tra i vincitori. Siamo tutti contenti ma questo non è un punto di arrivo, e’ un punto di partenza. Perché adesso siete voi ragazzi a dover motivare, con la vostra esperienza riuscita, tutti gli allievi che vedono negli ITS, nel nostro ITS, una grande opportunità. Siete voi a dover dimostrare che tutto si può fare mettendoci impegno, determinazione e volontà. E siete sempre voi che potete far capire che gli ITS sono uno strumento per raggiungere i propri obiettivi. Quindi viva gli ITS!”.

Grande Soddisfazione a Civitavecchia ed a Gaeta per questo risultato che premia impegno, professionalità e passione.

Presenti a Verona, il direttore Clemente Borrelli, la responsabile della sede Civitavecchia Martina Trincia e i ragazzi protagonisti del video per ricevere il premio conquistato dall’ITS Academy G. Caboto nell’ambito della manifestazione “Job&Orienta 2024”. Sorrisi, flash dei fotografi e soddisfazione per un lavoro attento e completo che negli anni si è arricchito di nuovi partner e altri percorsi formativi.

Il riconoscimento ottenuto dall’ITS Academy G. Caboto e’ nell’ambito del Premio “Storie di alternanza e competenze”, per la categoria “ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello”. Cifre importanti per una rassegna nazionale che ha visto l’ITS Academy G. Caboto conquistare il podio. Un successo per raccontare percorsi e storie di docenti, tutor e allievi insieme nel percorso più avvincente: quello che porta gli allievi dalla formazione al lavoro. E che segna un traguardo raggiunto con soddisfazione e sorrisi come nel finale del video che augura a tutti ‘Buon vento ragazzi!’.

