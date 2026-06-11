ITS Academy Caboto: si chiude l’anno accademico tra innovazione, crescita e nuove sfide

Si è svolta la cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’ITS Academy Caboto, un momento di confronto e bilancio che ha riunito docenti, collaboratori e personale dell’Accademia per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di una realtà che continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento nazionali nella formazione marittima, nautica e logistica.

Ad aprire gli interventi è stato il direttore didattico, professor Pasquale Rivetti, che ha illustrato il bilancio delle attività svolte, evidenziando la crescita dell’offerta formativa, la qualità della didattica e le opportunità professionali offerte agli studenti. Rivetti ha inoltre delineato le linee guida per il prossimo anno accademico, soffermandosi sulle nuove sfide che attendono l’ITS Academy Caboto.

I numeri confermano la dimensione raggiunta dall’Accademia. Nel corso dell’anno sono stati coinvolti 70 formatori, impegnati in 78 moduli formativi. Nei periodi di maggiore attività sono state gestite fino a 14 sessioni formative in contemporanea, mentre gli allievi presenti sono stati complessivamente 280, distribuiti negli 8 corsi attivi.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la dirigente dell’Istituto Nautico Caboto, prof.ssa Maria Rosa Valente, che ha sottolineato il valore della stretta collaborazione tra l’istituto scolastico e l’ITS Academy Caboto, evidenziando come la continuità tra istruzione secondaria e formazione terziaria rappresenti uno dei punti di forza del sistema. Una filiera formativa che accompagna gli studenti dalla scuola al mondo del lavoro attraverso percorsi altamente specializzati e in costante dialogo con le esigenze delle imprese.

L’anno appena concluso è stato caratterizzato da importanti risultati e dall’avvio di percorsi formativi considerati unici nel panorama nazionale. Tra questi il corso per Marine Surveyor, figura professionale sempre più richiesta nel settore nautico, e il percorso per Ufficiale di Navigazione del Diporto, il cui primo esame finale è in corso proprio in questi giorni. Gli allievi che conseguiranno il titolo saranno i primi diplomati in Italia in questo innovativo percorso. Tra le novità più significative anche il corso Yacht Design Operator, dedicato alla progettazione nautica e alla cantieristica di alta gamma. Percorsi che confermano la capacità dell’ITS Academy Caboto di anticipare le esigenze del settore e di proporsi come riferimento nazionale nella formazione specialistica legata al mare.

Un anno che ha visto l’ITS Academy Caboto affrontare anche importanti sfide organizzative, tra cui l’apertura della nuova sede, la terza dell’Accademia, confermando un percorso di crescita che rafforza ulteriormente il ruolo dell’istituto nel panorama nazionale dell’alta formazione tecnica post diploma.

Successivamente è intervenuto il direttore generale Clemente Borrelli, che ha evidenziato il percorso di sviluppo compiuto dall’Accademia, sottolineando la capacità dell’ITS Caboto di rispondere alle esigenze del mercato attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e un’offerta formativa sempre più specializzata.

A chiudere l’incontro è stato il presidente, dott. Cesare d’Amico, che ha rivolto un sentito ringraziamento al corpo docente, ai collaboratori e a tutto il personale dell’Accademia per l’impegno profuso durante l’anno. Nel suo intervento ha sottolineato come i risultati raggiunti siano il frutto di un lavoro condiviso e di una visione che punta a fare dell’ITS Academy Caboto un modello nazionale di formazione tecnica superiore. Il dott. d’Amico ha inoltre rimarcato la fase di crescita che sta vivendo l’Accademia, testimoniata dall’ampliamento delle sedi, dall’attivazione di percorsi innovativi e dall’interesse sempre crescente da parte di studenti e aziende.

La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo di un anno ricco di risultati e, allo stesso tempo, il punto di partenza verso nuove sfide e ulteriori opportunità di sviluppo.