ITS Academy Caboto, I corsi dedicati alla Logistica raggiungono una occupazione vicina a 100%

L’ITS Academy G. Caboto, da anni capofila nella formazione professionale nell’ambito della blue economy, dal 2020 nella sua sede di Civitavecchia, si è specializzato nel settore della Logistica. Gli ITS Academy sono Istituti di Alta Formazione Terziaria Professionalizzante che nascono per rispondere alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e proprio grazie a questo raggiungono un’elevata percentuale di occupazione permettendo una rapida carriera.

In questi anni l’Academy, che ha sede proprio all’interno del porto di Civitavecchia, in collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e l’Escola Europea di Trasporti Intermodali di Barcellona, si è distinta per offrire una formazione puntuale e completa, che consente di raggiungere una percentuale di occupati vicina al 100%.

I percorsi formativi nell’ambito della logistica, di durata biennale e completamente gratuiti, sono due: Gestione della Logistica Integrata e dei Processi di Spedizione ed il Corso Transport and Logistics Planner. Il primo, Gestione della Logistica Integrata e dei processi di Spedizione forma una figura professionale che sia in grado di gestire le attività logistiche nel segmento di mercato delle supply chain porto centriche (si intende il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente). Il tecnico dovrà essere in grado di gestire i processi di spedizione sia in import che in export. Il secondo, Transport and Logistics Planner forma una figura professionale specializzata nel coordinare le risorse e le attività di magazzino, con particolare attenzione al trasferimento delle competenze applicative. Fornisce inoltre conoscenze e abilità che rendono il tecnico capace di gestire l’organizzazione dei trasporti e la gestione dei vettori. Gli allievi, oltre le competenze specifiche, acquisiranno una preparazione informatica, linguistica ed economica.

Il Corso è diviso in due annualità, nella prima si svolgono lezioni, lavori di gruppo, laboratori e simulatori oltre che un viaggio studio a Barcellona con visite a i vari terminal portuali e ferroviari. Nella seconda annualità tutti gli iscritti avranno la possibilità di svolgere un tirocinio formativo curriculare della durata di sei mesi presso aziende nostre partner specializzate nel settore.

Al termine dei due anni gli Allievi si prepareranno ed affronteranno l’esame per il titolo di Tecnico Superiore, conseguendo un diploma di V livello EQF.

La formazione didattica che si alterna tra aula e tirocinio garantisce ai discenti una preparazione solida e l’ingresso agevolato nel mondo del lavoro attraverso una fitta rete di contatti e partenariati del calibro di Fercam, Intergroup, Automar e ALIS.

“Gli ITS Academy rappresentano oggi la risposta concreta alla richiesta di figure professionali proveniente dalle imprese _ afferma il dottor Clemente Borrelli, direttore ITS Academy Fondazione Caboto _. Giovani qualificati e specializzati, grazie ad una formazione in alternanza tra aula, laboratori ed esperienze in azienda. La nostra sede di Civitavecchia è l’applicazione di questo sistema virtuoso. Le aule all’interno dell’area portuale, permettono agli allievi di vivere quotidianamente le dinamiche dei trasporti, avere contatti con gli operatori e gli esperti del settore, punto di forza dei nostri interventi formativi”.

L’ITS Academy G. Caboto è un istituto di alta formazione post diploma che si occupa di mare e logistica, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più specializzato. Nato nel 2010, si pone l’obiettivo di formare tecnici superiori in grado di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Tre i settori nel quale si concentrano i corsi di alta formazione: Shipping, Yachting e Logistica. I corsi, di durata biennale o triennale, sono caratterizzati da un forte legame con il mondo produttivo, con un’alternanza tra teoria e pratica. Il tasso di occupazione per ciascun percorso ITS è pari al 99% dei diplomati. Per gli allievi sono previste agevolazioni per vitto e alloggio e borse di studio da 2.000 a 6.000 euro.

